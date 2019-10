A dos años de llegar al Mundial, figuras del fútbol panameño no ven cambios

Rogelio Adonican Osorio

Panamá, 10 oct (EFE).- El 10 de octubre de 2018 Panamá derrotó por 2-1 a Costa Rica y se clasificaba a su primer Mundial de fútbol de mayores, llenando al país de esperanzas de un cambio significativo para esta disciplina. Pero, dos años después, parece que lo único nuevo es el mote de ser 'mundialista'.

Entre los cambios que se esperaban a corto plazo estaban una mejor liga local y mejores incentivos a los jugadores, y en el medio plazo una mejor infraestructura para llevar a cabo los trabajos de la selecciones nacionales de fútbol de cara a sus compromisos internacionales.

Percival Piggot, otrora capitán de la selección de Panamá y actualmente comentarista en una radio local, dijo a Efe que la selección nacional y el fútbol de la liga panameña han cambiado 'poco o nada'.

'Te lo pongo en números. De un 100 %, el 75% no ha cambiado nada, el otro 25 % queda en que aparecemos en la lista de los países que han participado en un Mundial de fútbol, en ese aspecto sí ha cambiado', puntualizó el exjugador.

El fútbol en Panamá, precisamente en la liga, 'tiene el mismo nivel de hace dos años'. Es más, ahora se ven menos patrocinadores debido a que 'después del Mundial (el de Rusia 2018) las cosas no se han hecho bien', añadió Piggot.

'Si ves, no se han hecho las cosas bien después del Mundial. Eso repercute hasta la clasificación al próximo Mundial (Catar 2022) por medio del ránking', acotó.

El extécnico de fútbol y campeón con el Árabe Unido de Colón y el extinto Chorrillo F.C., el colombiano Richard Parra, concuerda con Piggot al señalar que participar en el Mundial de Rusia 2018 'poco o nada cambió' el fútbol en Panamá.

En Panamá 'no han entendido que deben mejorar la liga en todos los sentidos. La frase 'no hay dinero' no deja que la liga crezca', afirmó Parra, y advirtió: 'están contratando pensando en lo barato, y esto no beneficia al fútbol panameño'.

'Si no se crea una liga competitiva, borrando la frase 'no hay dinero' va ser muy difícil que se crezca a nivel futbolístico en Panamá', indicó.

Juan Ramón Solís, exfutbolista y presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa) apuntó que se han visto cambios superficiales, pero no de fondo.

'Se está tratando de darle más importancia y estimular el profesionalismo de los futbolistas pero faltan muchos más recursos y gestión para lograrlo', precisó a Efe.

Para Solís es nula la creación de 'políticas público/privadas que brinden incentivos y se tenga el recurso para desarrollar, fortalecer y potenciar el fútbol, y esto seguramente repercutirá en las condiciones de los futbolistas'.

'No pierdo la esperanza que con el tiempo, como mínimo, se logren estas políticas', manifestó.

En cuanto a la selección nacional, Solís apuntó: 'Estamos en un momento delicado producto de la falta de planificación y de malas decisiones'.

Según el nuevo sistema de clasificación de la FIFA, las seis primeras selecciones de la Concacaf en el escalafón regional a junio de 2020 irán directo al hexagonal, lo que dejaría afuera a Panamá, que actualmente es novena en el ránking y así tendría una clasificación B para ir por la repesca intercontinental.

Hasta el momento México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador son los seis primeros del escalafón de la Concacaf.