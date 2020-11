A Dovizioso le parece 'extraña' la sanción a Yamaha

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) también tuvo un momento para calificar la sanción a Yamaha, que tildó de 'muy extraña', si bien aclaró no conocer todos los detalles.

'No estamos ahí metidos. Me han explicado alguna cosa aunque y, sinceramente, hay detalles que me parecen extraños', dijo.

Y Dovizioso dijo no entender la reacción de las fábricas y 'su estrategia'. 'Parece que se han puesto de acuerdo para no ir en contra de otra, pero, repito, no sé ciertos detalles y no quiero sentenciar. Me parece muy raro, no lógico. ¿Por qué se ha hecho esto? No lo estoy entendiendo', aformó.

'No quiero entrar demasiado en detalles porque no conozco bien todo, pero si se ha demostrado que es una situación fuera del reglamento, si se decide penalizar, no entiendo por qué se penaliza a las fábricas, que es un campeonato que no reporta nada aparte del prestigio, y no en el campeonato de pilotos, que es el que interesa a todos', agregó.

'No estoy entendiendo bien el porqué. Me parece extraño y puede haber alguna cosa que no sé', recalca Dovizioso.

El fabricante japonés Yamaha fue sancionado con la pérdida de 50 puntos en la clasificación de constructores del Mundial de MotoGP por la falta de entendimiento interno en 'Yamaha Motor Company' y no respetar el protocolo que obliga a la aprobación unánime de la Asociación de Fabricantes (MSMA) para realizar cambios técnicos.

Por esta razón, a 'Yamaha Motor Company' y a su equipo 'Monster Energy Yamaha' se le han retirado 50 y 20 puntos, respectivamente, en la clasificación del campeonato del mundial de constructores y de equipos.

La escudería satélite Petronas Yamaha SRT pierde 37 puntos en el campeonato del mundo por equipos por el mismo motivo.

La sanción es por los cambios realizados en las válvulas de sus motores tras los problemas que se detectaron en las carreras inaugurales de la temporada, en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, y que obligaron a llevar algunos motores directamente a Japón para averiguar la procedencia de esos fallos técnicos. EFE