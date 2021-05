A la venta un diminuto castillo de casi 100 años en Florida

Miami, 7 may (EFE).- Quien haya soñado alguna vez con vivir en un castillo, aunque sea de 800 pies cuadrados (83 metros cuadrados), y sentirse un rey, tiene ahora la ocasión de adquirir por 1.750.000 dólares el conocido como 'The New River Castle', que se levanta en Fort Lauderdale (sureste de Florida, EE.UU.).

Construido en torno a 1924, este castillo en miniatura de piedra de coral que cuenta con un amplio dormitorio, sala y baño parece arrancado de un cuento de hadas con sus torres cónicas y sus ventanas con alféizar.

La superficie total de la propiedad con el jardín de césped y arbolado es de 17.864 pies cuadrados (1.661 metros cuadrados), y cuenta con acceso a un embarcadero en el río Tarpon.

'Esta propiedad única se considera un hito para muchos vecinos, y, sin embargo, no tiene designación histórica', según resalta la inmobiliaria Zillow en su lista.

La sala, reformada, tiene un techo nuevo y moderno de madera oscura y mantiene el encanto de sus paredes interiores de roca de coral en algunas partes.

Dispone el diminuto castillo de chimenea, sistema de aire acondicionado y embarcadero para acomodar yates de hasta 70 pies de eslora (21 metros). EFE