A Lopetegui le 'sabe bien' la victoria tras pasar 'unos días complejos'

Sevilla, 15 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha manifestado este domingo, tras el triunfo de su equipo (3-0) sobre el Rayo Vallecano, que 'todas las victorias saben bien', pero ésta lo reconforta especialmente porque ha 'pasado unos días complejos' tras un brote de la covid-19 en el vestuario sevillista.

Con cinco bajas, Lopetegui asumió que 'debía buscar soluciones' que ha encontrado porque 'el grupo se ha superado en la adversidad', algo que está 'en el ADN de este equipo' y que le ha permitido 'lograr el objetivo' de sumar 'tres puntos ante un buen rival', lo que 'no ha sido fácil'.

'Nos costaba encontrar el ritmo porque nos estaban tapando bien, e Idrissi lo ha hecho bien en la jugada del penalti porque les ha atacado la espalda. Luego, nos ha faltado algo de tranquilidad pero con la línea de cuatro hemos estado más reconocibles', resumía el preparador vasco en rueda de prensa.

Lopetegui elogió la prestación de los debutantes, el portero serbio Marko Dmitrovic y mediapunta argentino Erik Lamela, porque considera 'bueno que los jugadores entren con el pie derecho' y ambos 'han hecho un buen partido. El premio de los goles de Erik viene después del trabajo y Marko ha estado bien en dos intervenciones'.

Para el técnico guipuzcoano, 'el escenario dificultaba el once' porque 'algunos jugadores no estaban y otros se estaban recuperando', por eso está 'contento por la victoria' que le proporciona 'tiempo para recuperar futbolistas' durante 'un proceso de cambios' debido a que 'el mercado se cierra con la competición en marcha', cuestión que 'no se entiende'.

Julen Lopetegui celebró la vuelta del público a los estadios, ya que 'la gente te hace sentir el partido de otra manera' y le 'ha parecido que el campo estaba abarrotado aunque no lo estuviera. El punto extra que da la grada es importante para cumplir los objetivos', apuntó. EFE

