A.Márquez, contento a pesar del cuarto puesto pues 'ha sido un día positivo'

Motegi (Japón), 19 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), protagonista de la jornada por la gran salvada que realizó durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Moto2, dijo que estaba contento, a pesar del resultado, ya que para él había sido 'un día positivo'.

'Ha sido complicado, especialmente la clasificación por las condiciones en las que se encontraba el circuito, pero al final hemos conseguido salir bastante airosos ya que el objetivo era estar en las tres primeras filas y saldré cuarto -segunda línea-, así que objetivo cumplido', incidió el piloto, líder destacado del mundial de Moto2.

'Será una carrera difícil pero intentaré luchar por el podio de una manera inteligente y pensando en hacer mi carrera', explicó el piloto de Estrella Galicia 0'0, al que se preguntó obviamente por su salvada de la mañana.

'Desde la moto no ha sido tan divertido como podría parecer, pero cuando he visto que la salvaba y el equipo se reía, me he sentido contento y afortunado y, sobretodo, por haber salido ileso', reconoció Alex Márquez, quien entre sonrisas destacó que 'ha quedado bien grabada'. EFE