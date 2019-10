A.Márquez dice que Japón no le gusta, pero recuerda ha 'ganado tres veces'

Motegi (Japón), 17 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder del mundial de Moto2 con 40 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, dijo del circuito de Motegi que Japón no le gusta, si bien recordó enseguida que ha ganado 'tres veces', al señalar su orden de preferencias en las carreras que restan por disputarse.

'Sería Australia, Malasia, Japón y Valencia', ordenó Alex Márquez, si bien matizó: 'Japón no me gusta, pero he ganado tres veces, y lo mismo pasa en Valencia, así que la balanza se iguala mucho entre los cuatro circuitos'.

'Marc -su hermano- pudo ganar su título en Tailandia y ahora yo estoy centrado en lo mío, para intentar sacar lo máximo en cada circuito y, por suerte, vienen circuitos que me gustan y que se me dan bien, pero hay que seguir en la misma dinámica de todo el año'.

'No puedo pensar en que tengo que ganar aquí para tener ya bola de partido, llegará cuando tenga que llegar, si es que llega, pues hay que hacer el fin de semana con tranquilidad, como hacemos siempre, y sacar el máximo y luego el domingo veremos dónde podemos estar y si se puede ganar, pero si no es posible pues a sacar el máximo, como en Tailandia', explicó el líder del mundial de Moto2.

Al recordar el título de Moto3 en 2014, el piloto de Estrella Galicia 0'0 recalcó que 'entonces tenía menos puntos de ventaja y estaba más apretado con dos rivales directos, que eran Miller y Rins; ahora la situación es mejor que entonces, pero el objetivo tiene que ser el mismo'. ·Ese año gané en Japón y fui segundo en Australia, así que seguir empujando es el objetivo'.

'Este está siendo el mejor desde que llegué a Moto2, estoy disfrutando más pues en 2014 fui más a remolque, y en 2015, el primero en Moto2, también me lo pasé muy bien porque no había presión, pero este año es el que me siento más fuerte y el que más estoy disfrutando', aseguró Alex Márquez. EFE