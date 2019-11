A.Márquez, tercero, afirma que se lo está 'pasando bien'

Sepang (Malasia), 1 nov (EFE).- El español Álex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió el tercer puesto en la clasificación de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Malasia de Moto2 en Sepang y reconoció que se lo estaba 'pasando bien'.

'No del todo pero me siento mejor encima de la moto, más constante, más por las líneas y más suelto y me lo estoy pasando bien aquí', aseguró el pequeño de los hermanos Márquez.

'Lo dije ayer. Me ha costado mucho llegar a esta situación y poder ser campeón del mundo, así que quiero disfrutar del momento y volver a ser el Álex que era antes, sin presión y buscando límites encima de la moto sintiéndome libre encima de ella y lo que venga, vendrá', recalcó el líder del mundial, que con el resultado de la primera jornada de pruebas libres sería matemáticamente campeón del mundo de Moto2 el domingo.

'Con neumático usado el final de los primeros libres ha estado bien y en los segundos he podido cuadrar la vuelta y ser constante, que es el objetivo, la lástima ha sido la última salida porque con neumático nuevo no me he sentido del todo bien, pero creo que el problema está bastante claro y trataremos de dar un pasito mañana en ese aspecto', explicó el piloto de Estrella Galicia 0'0. EFE