A Mir le gustaría mucho estrenarse en Aragón

Madrid, 15 oct (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), segundo en la clasificación provisional del mundial, ha asegurado antes del inicio del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en el circuito Motorland de Alcañiz, que le gustaría mucho estrenarse en lo más alto del podio en ese circuito.

En Motorland Aragón ha ganado desde 2016 el también español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ausente por lesión, motivo por el que Joan Mir ha señalado que 'hay que aprovechar'.

'Intentaré ser yo, pues me gustaría mucho estrenarme en Aragón', ha subrayado.

'Es una pista bonita, de la que tengo muy buenos recuerdos y en la que he ido rápido en todas las categorías, cada año, por lo que sería muy especial conseguir aquí mi primera victoria en MotoGP', ha incidido el piloto de Suzuki.

'Hasta el viernes, en la primera o en la segunda salida, no entenderé el potencial que tendré, pero sería una pasada ganar aquí y convertirme en el único de esta parrilla que haya ganado en Aragón, es algo que me excita. Lo que no tengo es ni idea de la razón por la que nadie ha ganado todavía', ha reconocido Mir.

Al referirse a sus rivales, Joan Mir lo ha tenido claro: 'El piloto a batir aquí es Quartararo, porque es el que va líder del Mundial y el que tiene toda la presión, el que lo puede perder y seguramente es el que más perdió en Le Mans, porque tenía buen ritmo para hacer una buena carrera allí y no supo, bueno, no pudo hacerlo mejor en Le Mans y no sacó muchos puntos a sus rivales'.

Y, al recordar su bajo rendimiento en la carrera de Francia, Joan Mir ha señalado que 'fue cosa de Le Mans', para explicar a continuación: 'Lo que no tiene mucho sentido es que allí fuera rápido en todos los sectores menos en el primero, no tiene mucho sentido, porque en el pasado hemos ido rápido en frío'.

'No creo que aquello viniera por el frío, sino por el conjunto de puesta a punto que había en Le Mans, pero creo que aquí podemos ser competitivos, aunque a veces con los neumáticos de este año no entiendes su verdadero nivel hasta que llega el viernes', explica Joan Mir. EFE