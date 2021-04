Abdo Benítez, 'optimista' con respecto a la llegada de vacunas a Paraguay

Asunción, 20 abr (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo este martes que se siente 'optimista con las cantidades' de vacunas que espera recibir a lo largo del año el país, que solo ha inmunizado al personal de blanco y a adultos mayores, a medida que se van cerrando contratos de compra y donaciones con otros Gobiernos.

'Esperamos una buena cantidad de vacunas para la semana que viene y los primeros días de mayo para continuar nuestro proceso de vacunación', expresó el mandatario a los medios en el Palacio de Gobierno.

El Gobierno encontró varios obstáculos para acceder a la compra de vacunas, confiado en la recepción de 4,3 millones de dosis de AstraZeneca a través del mecanismo multilateral Covax, de las que solo ha recibido 36.000.

Abdo Benítez aseguró que sigue hablando con la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, y avanzó que el lunes 26 saldrá con destino a Paraguay un cargamento de '134.000 vacunas a través del disposivo Covax'.

No obstante, el presidente, del conservador Partido Colorado, aclaró que 'eso también tiene su logística', como una advertencia ante posibles contratiempos que puedan retrasar de nuevo su llegada.

Abdo Benítez hizo esas declaraciones después de que el canciller, Euclides Acevedo, confirmara el relevo como represente de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud en Paraguay de Roberto Escoto, cuestionado por el retraso de las vacunas de la plataforma Covax.

Además de esas 134.000 vacunas de AstraZeneca, Paraguay ha cerrado un contrato para adquirir dos millones de Covaxin a la India, que se suman a otras 100.000 de donación pendientes y a otra cantidad similar ya recibida de este país a través de la cooperación.

Las 100.000 dosis indias llegarán a Paraguay 'los primeros días de la semana que viene', dijo el presidente, aunque habló de una 'relativa confirmación' y volvió a apelar a la prudencia.

'El mundo está en una disputa legítima por parte de todos los países en adquirir vacunas. Muchos de estos contratos requieren (...) algunas cláusulas de confidencialidad con respecto a los envíos y a las cantidades (...). Siempre tratamos de ser lo más prudentes posibles para no generar expectativa y que no se vea frustrada por problemas que no causamos nosotros', expresó.

Paraguay sigue estudiando compras de vacunas en todos los mercados y 'nada se descarta', como aseguró el presidente preguntado por una posible compra de vacunas cubanas si estas consiguen la aprobación oficial.

Sin embargo, sobre una posible compra a China, país con en el que carece de relaciones diplomáticas por su apoyo a Taiwán, el mandatario sostuvo que no tienen problemas en comprar 'de donde sea' pero sin 'aceptar ningún tipo de chantaje'.

Asimismo, Abdo Benítez informó que el Ministerio de Salud ha recibido más de 60 ofertas y se encuentra haciendo 'los análisis de todas las propuestas que recibe el Paraguay a través de todos los conductos posibles'.

Paraguay ha vacunado hasta la fecha a 81.547 personas, entre ellos trabajadores de blanco y adultos mayores, según los datos del Ministerio de Salud.

A la lentitud en la vacunación se une la debilidad del sistema sanitario público, incapaz de atender unos ingresos de pacientes que van en aumento debido al sostenido incremento de casos.

El país suramericano, con una población de unos 7 millones de personas, ha registrado desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, hasta la fecha, 252.443 contagiados, con 5.384 fallecidos y 207.803 recuperados. EFE