Abel Ferreira dice que convirtió a Deyverson de 'sapito en príncipe'

Montevideo, 27 nov (EFE).- El entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, indicó este sábado, tras ganar la Copa Libertadores, que, cuando Deyverson Brum Silva llegó al club, le dio un beso y lo convirtió 'de sapito en un príncipe'.

Ferreira describió así al delantero que llegó al Palmeiras tras pasar por los equipos españoles Levante y Alavés. Su 'príncipe' marcó hoy el el gol del triunfo en la final de la Copa Libertadores.

'No es el mejor jugador del mundo ni soy el mejor entrenador del mundo, pero logramos un elenco increíble', comentó el entrenador del Palmeiras, que este sábado alcanzó el tricampeonato en el máximo torneo continental, al sumar un triunfo a los logrados en 1999 y 2020.

El entrenador luso dijo que no 'se aferra a los problemas' y que, por ello, 'siempre estuvo acostumbrado a hacer más con menos' y, en este caso, a trabajar sin refuerzos por ahorro en el club.

'Hago lo que me gusta con pasión, con alegría, con orgullo y, en ocasiones, muy cansado, muy agotado. Estoy a mi límite mental', comentó Ferreira, quien opinó que si le ofrecen el fichaje de un 'crack' y este 'no sabe lo que es juego en equipo no sirve para Palmeiras'.

El técnico portugués comentó que está escribiendo un libro en el que contará el trabajo con todo su cuerpo de ayudantes, a los que hizo comparecer en la conferencia de prensa junto a él para agradecerles el esfuerzo desde que él llegó al club en 2020.

Ferreira opinó que su rival fue 'más fuerte técnicamente', pero táctica, física y mentalmente, no, y esa fue la clave del triunfo.

Por su parte, Deyverson reconoció su 'gratitud eterna' hacia el entrenador porque le fichó para el cuadro que él ama.

'Tuve muchos altibajos pero nunca agaché la cabeza. Siempre trabajé y tuve el máximo respeto al técnico', indicó en alusión a que empezó el partido como suplente y salió para disputar la prórroga, tiempo en el que anotó el gol de la victoria.

El exjugador del Colonia alemán o el Benfica portugués se mostró muy 'emocionado' por lo logrado esta noche y lamentó que las críticas siempre lleguen cuando un resultado no es bueno.

El Palmeiras venció esta noche por 2-1 al Flamengo y se proclamó tricampeón de la Copa Libertadores, ya que este triunfo se sumó a los logrados en 1999 y 2020. EFE

