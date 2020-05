Abel Pintos se torna curioso y versátil para avanzar en la música

Inés Amarelo

México, 8 may (EFE).- El cantante y compositor argentino Abel Pintos, quien presentó recientemente el tema urbano 'El hechizo' junto a la española Beatriz Luengo, aseguró a Efe que su naturaleza es moverse entre estilos y buscar en cada ocasión la mejor manera de expresar lo que siente.

'Me gusta explorar, soy curioso y no suelo quedarme en una única zona. Me gustaría poder seguir avanzando en el camino de la música en ese sentido, buscando cómo expresarme. A partir de ahí todo lo que venga como efecto seguramente será positivo', explicó.

En esta ocasión se adentró en esta canción, que formará parte de su próximo trabajo, en la que se pueden apreciar sonidos de cumbia argentina, urbanos, alternativos o del género de cantautor.

El tema describe la llegada de un ser especial, alguien que vino a cambiar y a dar otro sentido a la vida, y fue compuesta junto al español Diego Cantero (conocido como Funambulista) y Ariel Pintos, hermano del argentino. La producción estuvo a cargo de Yotuel Romero, miembro del grupo Orishas y pareja de Beatriz Luengo.

'Fue todo como un grupo de amigos. Con Cantero había escrito dos canciones y con Beatriz vengo cultivando amistad desde hace seis años pero no habíamos escrito juntos. Son todos buenos amigos míos', detalló Pintos.

La estrella argentina contó que se atrevió a explorar el género urbano porque confía en Luengo y Romero, 'precursores de la música urbana en español', quienes supieron mezclarlo con música de raíz, de la que también son grande conocedores.

Y su atrevimiento dio buenos resultados, ya que 'El hechizo' cuenta ya con casi dos millones de reproducciones en Youtube, donde un vídeo en tonos cálidos, matices místicos y lleno de bailes acompaña a la música.

CUMBIA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Sin embargo, no es la primera vez que Pintos se adentra en un género distinto a lo que había hecho antes, pues ha tocado muchos estilos e incluso el pasado mes de febrero lanzó junto a Los Ángeles Azules la cumbia 'Y la hice llorar', cuya versión original formaba parte del disco de 'Nunca te olvidé' de los mexicanos, publicado en 2004, y que ya cuenta con 24 millones de visitas en YouTube.

'La canción con Los Ángeles Azules me abrió muchas puertas, en Argentina tuvo un éxito arrollador y en México y Estados Unidos hay gente que conoce mi nombre gracias a esa canción', explicó agradecido.

Gracias a esta y muchas otros grandes éxitos cosechados desde que inició su carrera en la música con solo siete años, Pintos cumplió el sueño de su vida, que era cantar 'toda la vida, todos los días'.

'Eso es lo que hago después de 25 años. Pero el recorrido ha ido por donde jamás hubiera imaginado. Nunca sabes a ciencia cierta las oportunidades que vas a tener', comentó.

La cuarentena derivada de la crisis del coronavirus que afecta a casi todo el planeta ha imposibilitado que el cantante haya podido editar su nuevo disco, ya que le gusta editar su música y salir de gira inmediatamente después.

Sin embargo, ya que el futuro es muy incierto, irá adelantando sencillos como 'El hechizo', algo que desde hace algunos años es muy habitual en la música.

Aunque a Pintos le gusta mantener el sentido completo de los discos, entiende que los cambios son necesarios, y más en una industria como la musical, que ha vivido infinitas transformaciones.

'El orden en general del ser humano es un cambio constante aunque resulta que cada tanto hay movimientos que implican cambios mayores. Vamos a tener que cambiar cosas y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre. Lo importante es poder seguir manteniendo viva la música', terminó. EFE

