Abel Ruiz, el abanderado de Villa que quiere ser el 9 de España

Carlos García

Braga (Portugal), 24 sep (EFE).- Tiene 20 años, se inició en la cantera del Valencia, con 12 fichó por el Barcelona y ahora Abel Ruiz es un ídolo del fútbol portugués y el fichaje más caro de la historia del Braga; su amigo David Villa es su representante y sueña con llegar a ser el 9 de la selección española.

Abel Ruiz, que llegó cedido al Braga en enero pasado, recuerda, en una entrevista con Efe, que pasó el confinamiento encerrado junto a Francisco Trincão, a quien enseñó incluso algo de catalán.

Durante año y medio compartió casa con Ansu Fati en La Masía y reconoce que tiene un ojo siempre en la selección sub-21, ya que acumula numerosos éxitos con el combinado nacional, tras ser campeón europeo sub-17 y sub-19, con Santi Denia de entrenador y con Ferrán Torres de compañero, a quien le une una buena amistad.

P: Sus inicios en el fútbol desde niño.

R: Con 2-3 años mis padres ya vieron que me gustaba mucho la pelota o cualquier cosa redonda que veía por la calle. Y me metieron en el club del pueblo, de Almusafes, y allí hasta los 7-8 años, cuando el Valencia se fijó en mí y me ficharon y luego tuve la suerte de ir al Barcelona.

P: ¿Qué recuerda del equipo de Almusafes?

R: Me acuerdo de uno de los entrenadores, José, que era un entrenador muy técnico, nos enseñaba mucho el control, el pase al primer toque, estilo Barça.

P:¿Cuándo fichó por el Valencia?

R: Fue un partido de 7 contra 7 y fuimos a probar para ver si teníamos el nivel para estar en el Valencia. Recuerdo con ilusión el momento en que me dijeron que estaba fichado.

P: ¿Cómo fue la etapa en el Valencia?

R: Jugaba con chavales un año mayor que yo y eso me vino muy bien porque con el paso de los años, en la selección y en el Barça he estado con compañeros un año más grandes. El año que más recuerdo del Valencia fue en alevín, que fue increíble, fue el año que me dio ese plus cuando se fijó en mí el Barça y estuve con Ferrán Torres, Hugo Villamor, que ahora están también en la elite.

P: Dura elección: Real Madrid o Barcelona

R: Tuve la suerte de que se fijaron varios equipos en mí y recuerdo cuando mis padres me dijeron que tenía dos grandes ofertas, que era la del Madrid y la del Barcelona. En aquel momento lo medité bastante pero al día siguiente llegué al colegio y hablando con mis amigos del colegio lo tenía claro, sabía que el Barcelona era lo mejor para mí, para seguir creciendo.

P: La llegada al Barcelona

R: Recuerdo el primer día que fui primero a visitar Barcelona. Me encontré con David Villa, que ahora me representa con su agencia. Y tengo alguna foto con él y ahora soy bastante amigo de él. Era un ídolo para mí. Y el día que llegué para quedarme, me encontré con Tito Vilanova, que en aquel momento era el entrenador.

P: En La Masía

R: Los primeros meses son muy complicados. Vas allí con 12 años, sin los padres. Los fines de semana iban mis padres, pero durante la semana estás allí, al colegio por la mañana, por la tarde vas a entrenar y es una dinámica que se hace complicada. Pero en ese momento había un grupo humano muy bueno en La Masía y me pude adaptar rápido. El primer año que llegué tuve mucha amistad, sobre todo, con mi compañero de habitación que era Ángel Bermejo (portero), que me ayudó un montón y me cuidó mucho. En infantil llegó uno de mis mejores amigos, Juan Miranda y estuvimos juntos durante toda mi trayectoria en el Barça.

P: Entrenadores y referentes.

R: Los dos primeros años, que estuve con Marcel y con Isaac son dos entrenadores que me hicieron crecer mucho. Cuidaban mucho el aspecto personal y en cuanto a juego recuerdo ejercicios que en aquel momento fueron efectivos, como puede ser un simple ejercicio de pase y de toque de pelota.

P: La selección

R: La primera convocatoria fue la de un torneo de fútbol 5 en Rusia, una experiencia muy bonita y cuando salió la lista una felicidad increíble. En la selección, casi todos los años he estado con Santi Denia y el resto con Luis de la Fuente. He aprendido mucho con Santi y ha confiado mucho en mí. Yo estoy trabajando al doscientos por cien para poder dar lo mejor de mí y poder ser el 9 de la selección española, que es mi sueño.

P: Siempre con un ojo en la sub-21

R: Todo jugador quiere jugar con su selección y es normal que tengas ese ojo puesto en la selección. Piensas en trabajar día a día y lograr esas oportunidades que me de Luis. La última vez que estuve fue a principios de este año y ojalá en octubre pueda estar ahí.

P: Campeón de Europa sub-17 y sub-19. Amigo de Ferrán Torres.

R: Son logros que hemos conseguido juntos y tengo una buena amistad con él. Tiene una personalidad increíble, un jugador espectacular y lo ha demostrado en estos años.

P: Etapas con el primer equipo del Barcelona

R: El debut fue en el Camp Nou contra el Getafe, hubo distintas etapas y no siempre estaba entrenando arriba.

P: Y el punto de inflexión llegó a principios de 2020

R: Desde principios de año tuve varias ofertas y me lo pensé bastante porque no había visto cierta confianza. Había visto confianza en cuanto a estar en el B, pero en lo que yo quería, que era dar un salto al primer equipo. Y en esa primera vuelta lo vi y entonces creí que lo mejor era salir a buscar otra oportunidad.

P: Rumbo a Braga

R: Llegó el Braga en el último momento, con un proyecto que me ilusionó mucho y creí que era la mejor opción. Además, tanto el presidente como el director deportivo vinieron allí a Barcelona a hablar conmigo y me transmitieron mucha confianza.

P: Braga, un gran desconocido

R: Está creciendo mucho, va a más, hay una gran familia y cuando llegué aluciné. Éste va a ser un gran año y lograremos algo grande. Estoy muy contento.

P: De Ruben Amorim a Carlos Carvalhal

R: Amorim confió mucho en mí y se lo agradezco. Carvalhal es un pedazo de entrenador y desde el primer día nos ha transmitido mucha fuerza y confianza y personalmente me ha dado mucha tranquilidad, confía mucho en mí y se lo agradezco. Es el técnico idóneo para el Braga. Juego de 9, que es la posición en la que estoy más cómo y con libertad. Quiero ayudar al equipo y con goles, que es mi trabajo. He venido aquí para seguir creciendo, creí que era el club idóneo.

P: Confinamiento con Trincão en marzo.

R: Fueron unas semanas en las que compartimos mucho porque vivimos juntos, también con el futbolista David Carmo. Trincão pudo coger un poco de español e incluso de catalán mío y le pude enseñar un poco lo que se iba a encontrar en Barcelona. Hablo bastante con él y es normal que ahora me pregunte mucho por cosas de allí y yo le ayudo en lo que puedo. Tiene un desparpajo y un uno contra uno increíble y una personalidad que le va a hacer llegar a lo más alto y ojalá sea en el Barça.

P: Ansu Fati

R: Muy buenos recuerdos. Fui compañero de Ansu en La Masía los primeros años cuando teníamos una habitación de cuatro en la que también estaba Bermejo y otro compañero. Él era más pequeño que yo y recuerdo que había muchas discusiones porque al final en una habitación de cuatro siempre es complicado. Ansu era el pequeño.

P: La Liga de Portugal.

R: Me ha sorprendido. Mucho toque de balón, mucho juego de equipo que no me esperaba, creía que era una liga más de físico y es una liga con equipos que juegan muy bien al fútbol. Corona, del Oporto, me parece un jugador muy bueno, y Ricardo Horta, de nuestro equipo, me parece espectacular. EFE