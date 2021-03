Abel Ruiz: “Podemos entrar en ‘Champions’”

Óscar Maya Belchí

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- Abel Ruiz (Almufases, Valencia, 2000) es ambición. En una charla con EFE, analiza el buen momento de forma que atraviesa desde enero en su equipo y ahora con la selección española sub-21, en la que es el ‘9’ titular. Su club, el Sporting de Braga, vive la temporada de su centenario y el delantero asegura que es posible “entrar en ‘Champions’” o celebrarlo con el título de la Copa de Portugal.

Un Abel Ruiz que tiene muy cerca a David Villa, máximo goleador histórico con la selección (59 tantos). Un ídolo en el que se apoya cada día, especialmente cuando no jugaba a principios de temporada, y que le ayudó a seguir trabajando.

Pregunta: Luis de la Fuente y Javi Puado se quejaron mucho del juego duro de Italia. ¿Cómo lo vivió usted?

Respuesta: Ellos hicieron su juego. Nosotros sabíamos a lo que íbamos y sabíamos que podrían reaccionar de esa manera, lo vimos en el primer partido. Nosotros hicimos un partido completo y centrándonos en nuestro juego

P: Especialmente difícil para usted, que tuvo que pegarse con los tres centrales italianos constantemente.

R: Los partidos contra Italia siempre son muy físicos. Atrás fue una lucha bastante aguerrida, son centrales físicos y fuertes y fue una pelea dura. No conseguimos marcar, pero hicimos un grandísimo trabajo y el punto era importante para depender de nosotros mismos.

P: Segundo partido del Europeo sub-21 y segunda titularidad. ¿Cómo lo valora?

R: Estoy muy contento. Llevaba media temporada sin participar mucho en mi club y a partir de enero empecé a jugar bastante y a coger buen ritmo. He venido con buenas sensaciones a este Europeo, me ha dado la confianza Luis y estoy intentando responder de la mejor manera posible.

P: Comenta ese cambio de rol en enero. Le ha venido bien el nuevo año. ¿Qué ha cambiado?

R: Tenía un delantero delante de mío que era muy bueno (Paulinho) y que tenía mucha experiencia en el club. Intenté aprender mucho de él. En enero decidió salir al Sporting de Portugal y el entrenador empezó a confiar un poco más en mí. Yo notaba que estaba trabajando muy bien y que iba aprovechar la oportunidad. Estoy al 100% con el equipo y con el club y se ha notado en estos últimos meses.

P: ¿Cómo se lleva el no jugar?

R: Cuando no juegas, lo único que puedes hacer es trabajar al máximo cada día y luchar por tener minutos. Lo llevé con normalidad, trabajando día a día. Si me tenía que quedar tres horas más en el entrenamiento, me he quedado, y eso luego me ha dado un plus para demostrar lo que soy.

P: ¿Usted se busca en ‘Google’? Porque, si lo hace, todo son elogios para usted.

R: La verdad que no suelo buscar mi nombre en ‘Google’. Al final me están yendo bien las cosas en estos últimos meses, pero ya sabemos cómo van las cosas, antes que no me iba tan bien se hablaba menos de mí. Los jugadores tenemos que estar concentrados en hacer las cosas bien día a día. Pero claro que al final se agradece que la gente te elogie, a todo el mundo le gusta que le digan cosas bonitas

P: Hablando de su club, que vive la temporada del centenario. Están a un punto de los puestos ‘Champions’, ¿lo ve factible?

R: Es una temporada muy importante para el club. Han centrado todos los esfuerzos en esta temporada porque es el centenario y quieren intentar conseguir el máximo. Estuvimos en la final de la Copa de la Liga, no pudimos ganarla, pero estuvimos muy cerca. Estamos en la final de la Copa de Portugal y en Liga hemos estado prácticamente terceros bastantes jornadas. Ahora hemos caído a la cuarta plaza, pero podemos luchar contra el segundo y el tercero. Y quién sabe. Tenemos un grandísimo equipo y perfectamente podríamos entrar en la ‘Champions’. Nosotros tenemos confianza.

P: Esa final de la Copa de Portugal de la que habla es contra un Benfica con grandes nombres, pero que no está rindiendo como se esperaba. ¿Ven cerca el regalarle al club un título por su centenario?

R: Sí, por supuesto. Esta temporada hemos jugado tres partidos contra ellos y nosotros les ganamos dos. Perfectamente podemos lograr una victoria. Tenemos un grandísimo equipo y confiamos en lo que podemos hacer. Es una final, a un partido, y puede ocurrir de todo.

P: La Liga portuguesa está viviendo un ‘boom’ de españoles a gran nivel. Usted, Pedro Porro y Adán en el Sporting de Portugal -líder-, Pepelu en el Vitoria Guimaraes... ¿Qué tiene para que os vaya tan bien?

R: Yo siempre lo he dicho, la primera vez que vine aquí me sorprendió. Vi jugadores de mucha calidad en equipos que juegan muy bien al fútbol y me sorprendieron para bien. La gente puede pensar que no es una Liga tan fuerte, pero se sorprenderían si se pusieran a ver los partidos o jugaran. Todos los equipos te lo ponen muy complicado.

P: También es una Liga que exporta talento. Uno de ellos ha sido un amigo suyo como Francisco Trincao, con el que compartió mucho tiempo durante la cuarentena. ¿Ha podido hablar con él de sus primeros meses en Barcelona?

R: Sí, tuve la suerte de estar en esa cuarentena con él e hicimos una amistad muy fuerte. Hablo bastante con él y después del primer partido del Europeo sub-21 nos mandamos un mensaje como de broma diciendo que nos veíamos en la final; tenemos muy buen rollo. Nos llevamos muy bien y sería un enfrentamiento muy bonito.

P: Hace unas semanas, David Villa dijo que usted podría ser el ‘9’ de España. ¿Qué sintió al enterarse de estas palabras?

R: Escuchar esas palabras de un grandísimo jugador como David se agradece. Tengo la suerte de tenerlo bastante cerca porque forma parte de mi representación y estoy muy contento de poder estar día a día con él, de estar cerca. Me da consejos que son muy útiles para mí. Ha sido el ‘9’ de la selección muchos años, máximo goleador, ha conseguido todo lo máximo que se puede conseguir en el fútbol... y tenerle cerca es increíble.

P: ¿Qué tipo de consejos le da?

R: Sobre todo, en momentos difíciles siempre ha estado ahí y me ha explicado sus experiencias de cuando él estaba en el Sporting, Zaragoza y Valencia que empezó sin jugar mucho y al final se ganó la confianza y acabó en la selección. Me dio consejos muy buenos que me sirvieron, en ese momento en el que yo no estaba jugando mucho, para seguir trabajando día a día y lograr lo que estoy consiguiendo. EFE

