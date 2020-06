Abelardo: 'No hemos sido contundentes en las áreas, y eso se paga'

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 20 jun (EFE).- El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, afirmó tras la derrota contra el Levante en el RCDE Stadium (1-3) que el equipo no había sido 'contundente en las áreas' y que 'eso se paga'.

El técnico asturiano lamentó el guión del encuentro. 'El 1-2 nos ha matado, nos ha perjudicado mucho. Después de empatar a uno, el equipo ha estado bien. No hemos sido competitivos en las áreas, pero el bloque se lo ha dejado todo', comentó.

De todos modos, Abelardo se mostró crítico con el rendimiento de los suplentes que han salido al campo: 'Los cambios que hemos hecho, excepto en algún caso, no nos han aportado. Hay jugadores que no me han transmitido eso y creo que se podría haber hecho más'.

En cuanto a las opciones de permanencia del equipo, el entrenador gijonés subrayó que 'no va a ser nada fácil' lograr la salvación. 'Partíamos de una desventaja de seis puntos. Hay que ganar muchos partidos, pero el bloque se lo va a dejar todo', insistió. EFE

