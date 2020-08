Aberdeen, Malmoe, Rosenborg, Steaua, APOEL y Partizan, en segunda ronda

Madrid, 27 ago (EFE).- El Aberdeen escocés, el Malmoe sueco, el Rosenborg noruego, el Steaua rumano, el APOEL chipriota y el Partizan serbio alcanzaron la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa tras superar sus respectivos compromisos.

En total, cuarenta y siete equipos superaron la primera ronda de la competición continental, pendiente de completar aún con los choques entre el Nomme Kalju de Estonia frente el Mura de Eslovenia y el del Maccabi Haifa israelí frente el Zeljeznicar bosnio, suspendidos por los positivos por coronavirus detectados en jugadores de los conjuntos implicados en los enfrentamientos.

El FCSB, antiguo Steaua, que fue campeón de la Copa de Europa en 1986 y subcampeón en 1989, se impuso 3-0 al Shirak de Armenia para proseguir en el torneo.

El Aberdeen escocés, que tiene en sus vitrinas una Recopa y una Supercopa obtenida en los años 80, eliminó al Runavic de las Islas Feroe, el municipio más pequeño de todos los que participan en Europa, con 500 habitantes, al que goleó por 6-0.

El Malmoe sueco también hizo valer su condición de favorito contra el Cracovia polaco, que sigue sin ganar una sola eliminatoria en una competición continental. El cuadro escandinavo avanzó gracias a su triunfo por 2-0.

También se mantiene en el torneo el Rosenborg, un habitual de la Liga de Campeones. El equipo noruego ganó 4-2 al Breidiablik islandés.

Más apuros tuvo el Partizán de Belgrado, otro clásico en las competiciones continentales. Se impuso por 1-0 al RFS Escuela Riga de Letonia.

El APOEL chipriota, que llegó a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones en el 2012, y el Honved Budapest, necesitaron la prórroga para sobrevivir en la Liga Europa. El APOEL terminó por vencer 0-2 al Gjilani kosovar, que debutó hace una semana en Europa. El Honved batió en el tiempo extra al Inter Turku finlandés por 2-1.

El Noah de Armenia, de solo tres años de existencia, tuvo un debut efímero en el Viejo Continente. Fue eliminado por el Kairat Almay de Kazajistán en un duelo disputado en pleno continente asiático, a doscientos kilómetros de China.

El choque entre el Shamrock Rovers y el Ilves finlandés necesitó de veintiséis lanzamientos de penaltis para alcanzar la resolución que llevó al conjunto irlandés a segunda ronda.

.

-- Resultados de la primera ronda de clasificación

. Martes

RITERIAI (LTU) 3 - Derry City (NIR) 2

. Miércoles

NIEDERCORN (LUX) 3 - Zeta (MON) 0

. Jueves

KAIRAT ALMATY (KAZ) 4 - Noah (ARM) 1

Ordabasy (KAZ) 1 - BOTOSANI (RUM) 2

VENTSPILS (LET) 2 - Dinamo-Auto (MOL) 1

BORAC BANJA LUKA (BIH) 1 - Sutjeska (MON) 0

TEUTA (ALB) 2 - Beitar Jerusalem (ISR) 0

Dinamo Minsk (BLR) 0 - PIAST (POL) 2

LINCOLN (gib) 2 - Union Titus Petange (LUX) 0

Alashkert (ARM) 0 - RENOVA (MKD) 1

APOLLON (CYP) 5 - Saburtalo Tbilisi (GEO) 1

BODO/GLIMT (NOR) 6 - Kauno Zalgiris (LTU) 1

NEFTCI BAKU (AZE) 2 - Shkupi (MKD) 1

Sumqayit (AZE) 0 - SHKENDIJA (MKD) 2

MOL FEHERVAR (HUN) (+) 1 - Bohemians (IRL) 1

OLIMPIA LJUBLIANA (SLO) 2 - Vikingur Reykjavik (ISL) 1

AARHUS (DIN) 5 - Honka (FIN) 2

CSKA SOFÍA (BUL) 2 - Sirens (MLT) 1

Gjilani (KOS) 0 - APOEL (CYP) 2

HAMMARBY (SWE) 3 - Puskas Academy (HUN) 0

Keshla (AZE) 0 - LACI (ALB) (+) 0

LOKOMOTIV TIFLIS (GEO) 2 - Universidad Craiova (RUM) 1

MALMOE (SWE) 2 - Cracovia (POL) 0

ROSENBORG (NOR) 4 - Breidablik (ISL) 2

Vaduz (LIE) 0 - HIBERNIANS (MLT) 2

ZALGIRIS (LTU) 2 - Paide (EST) 0

Hafnarfjordur (ISL) 0 - DUNAJSKA STREDA (SVK) 2

Shakhter Soligorsk (BLR) 0 - SFINTUL (MOL) (+) 0

TNS (GAL) 3 - Zilina (SVK) 1

HAPOEL BEER SHEVA (ISR) 3 - Dinamo Batumi (GEO) 0

B36 TORSHAVN (FAI) 4 - Levadia (EST) 3

Iskra (MON) 0 - LOKOMOTIV PLOVDIV (BUL) 1

KUKESI (ALB) 2 - Slavia Sofia (BUL) 1

Petrocub (MOL) 0 - TSC BACKA TOPOLA (SRB) 2

Valletta (MLT) 0 - BALA TOWN (GAL) 1

ZRINJSKI (BIH) 3 - Differdange (LUX) 0

SERVETTE (SUI) 3 - Ruzomberok (SVK) 0

FC STEAUA BUCAREST (RUM) 3 - Shirak (ARM) 0

ABERDEEN (SCO) 6 - Runavik (FAI) 0

Maribor (SLO) 1 - COLERAINE (NIR) (+) 1

MOTHERWELL (SCO) 5 - Glentoran (NIR) 1

HONVED (HUN) 2 - Inter Turku (FIN) 1

LECH (POL) 3 - Valmiera (LET) 0

PARTIZAN (SRB) 1 - RFS Escuela Riga(LET) 0

SHAMROCK ROVERS (IRL)(+) 2 - Ilves (FIN) 2

(+): por penaltis

.

- Aplazados por positivos en coronavirus

Nomme Kalju (EST) - Mura (SLO)

Maccabi Haifa (ISR) - Zeljeznicar (BIH)

-- Clasificados para segunda ronda de clasificación: Riteriai(LTU), Niedercorn (LUX), Kairat Almaty (KAZ), Botosani (RUM), Ventspils (LET), Borac Banja Luka (BIH), Teuta (ALB), Piast (POL), Lincoln (GIB), Renova (MKD), Apollon (CYP), Bodo/Glimt (NOR), Neftci Baku (AZE), Shkendija (MKD), MOL Fehervar (HUN), Olimpia Ljubliana (SLO), Aarhus (DIN), CSKA Sofía (BUL), APOEL (CYP), Hammarby (SWE), Laci (ALB), Lokomotiv Tiflis (GEO), Malmoe (SWE), Rosenborg (NOR), Hibernians (MLT), Zalgiris (LTU), Dunajska Streda (SVK), Sfinful (MDA), TNS (WAL), Hapoel Beer Sheva (ISR), B36 Torshavn (FER), Lokomotiv Plodiv (BUL), Kukesi (ALB), TSC Backa Topola (SRB), Bala Town (WAL), Zrinjski (BIH), Servette (SUI), FC Steaua Bucarest (RUM), Aberdeen (ESC), Coleraine (NIR), Motherwell (SCO), Honved (HUN), Lech (POL), Partizan (SRB) y Shamrock Rovers (IRL).EFE