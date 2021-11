Abierto de Houston comienza sin el campeón defensor; 4 empatados y suspensión

Marcelino Benito

Houston (EE.UU.), 11 nov (EFE).- No tuvo el mejor comienzo el Abierto de Houston, del PGA Tour, tras no tener entre los participantes al actual campeón defensor del torneo, el mexicano Carlos Ortiz, que fue baja debido a una lesión del hombro izquierdo que arrastra desde hace dos meses.

Ortiz obtuvo su primera victoria en el PGA TOUR el año pasado en Houston haciendo birdie en el hoyo final para vencer al estadounidense Dustin Johnson y al japonés Hideki Matsuyama por dos golpes de ventaja.

Aunque la pasada semana Ortiz acabó segundo en el torneo del Campeonato Mundial de Tecnología, que se disputó en Mayakoba (México), y fue su mejor actuación desde la victoria que había logrado en 2020 en Houston, su primer triunfo del PGA Tour como profesional, dijo que no estaba listo para comenzar este torneo.

'Desafortunadamente he estado luchando contra una lesión en el hombro izquierdo desde Japón y, después de reunirme con mis médicos, me recomendaron que me tomara el resto de la temporada libre para recuperarme', declaró Ortiz a través de la PGA Tour.

Su ausencia fue la primera gran frustración del torneo, a la que siguió la suspensión de la primera ronda debido a la falta de luz y cuando en la clasificación provisional se daba un empate entre cuatro golfistas en el primer puesto.

Los estadounidenses Russell Henley, Talor Gooch y Luke List junto al australiano Marc Leishman compartieron el liderato con registro de 65 golpes (-5).

Aunque en el campo del Memorial Park Golf, de Houston, donde se disputa el torneo, List todavía se encontraba en el hoyo 15.

La lluvia retrasó el inicio durante 2 horas y media, con una caída de 0,9 pulgadas en el Memorial Park. Ninguno de los titulares de la tarde completó el recorrido.

Leishman, Henley y Gooch, que comenzaron el recorrido tras reiniciarse la competición, supieron adaptarse bien a lo blando que estuvo el césped de las calles y también de los greens, donde siempre fueron agresivos con el putt.

Aunque Leishman cerró con un bogey en el par 4 del 18 que le impidió haber quedado como el líder provisional.

'Mis hierros estaban realmente bien, tuve muchas oportunidades y acerté los putts', declaró el golfista australiano. 'Fue bastante libre de estrés. Es decepcionante tener el último bogey y no completar la ronda limpia, pero, en un campo como este, estoy bastante feliz con solo haber hecho uno'.

Por su parte, List, que embocó la pelota desde 165 metros para un eagle en el par 4 del 14, admitió que estaba convencido de que no iban a poder concluir el recorrido y añadió que su objetivo era conseguir la mejor marca de cara a pensar en la segunda ronda cuando se dé el corte.

'Sabíamos que no íbamos a terminar, así que intentamos meter todo lo que pudimos', admitió List. 'El campo estuvo un poco más suave por la lluvia y, además, creo que también fui paciente'.

El también estadounidense Jason Dufner acabó en el quinto puesto en solitario con registro de 66 golpes (-4), uno más de los conseguidos por los líderes.

En cuanto a la participación latinoamericana, sin Ortiz, el veterano venezolano Jhonattan Vegas fue el mejor posicionado al estar en sexto puesto con registró provisional de (-3), pero todavía le quedaban seis hoyos por completar cuando se dio la suspensión.

Quienes si pudieron concluir el recorrido fueron los chilenos Mito Pereira Joaquín Niemann, que entregaron sendas tarjetas firmadas de 69 golpes (-1) y 70 (par), respectivamente.

El colombiano Sebastián Muñoz tampoco pudo concluir el recorrido, iba por el noveno hoyo cuando se dio la suspensión y tenía un registro del par, mientras que el mexicano Rodolfo Cazaubon estaba en el séptimo con (+1).EFE

