Abner González, primer puertorriqueño en el World Tour, sueña en grande

Carlos de Torres

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- Abner González (Moca, Puerto Rico, 9 de octubre del 2000) ya está en la historia del ciclismo. En las filas del Movistar se ha convertido en el primer corredor de su país en el World Tour. Llega con ilusión, sin miedo, y desde la primera concentración del conjunto español ya sueña a lo grande.

'He hecho historia llegando al World Tour, pero no me conformo con eso. Quiero llegar a las carreras grandes y hacer algo destacado'. No sabe si llegará al nivel de los Egan Bernal y Richard Carapaz, pero su ambición le permite soñar con las cimas más altas del ciclismo.

El ciclista de Moca, nombre que procede de un árbol de flores rosadas que representa a la localidad, comenzó en la categoría junior en España en el equipo Bathco. Hizo podio de la Vuelta al Besaya y en 2019, dio el salto al profesionalismo con el Inteja Imca. Se proclamó campeón de Puerto Rico en ruta y en 2020 se llevó la prueba de Copa de España en Torredonjimeno, tras un ataque de más de 40 kilómetros. Movistar dio el siguiente paso con su fichaje.

El puertorriqueño compartió con EFE sus ilusiones a punto de debutar en el World Tour.

.- Pregunta. ¿ Qué supone para usted ser el primer puertorriqueño en el World Tour?

.- Respuesta. Es algo increíble, un orgullo para mí y para mi país, un privilegio que me pone el ánimo por las nubes. Mucha gente lo intentó antes y ha sido a mí a quien le han dado la primera oportunidad. Es algo que estará en mi vida y en la historia de Puerto Rico para siempre.

.- P. El salto le llega después de un año complicado para todos. ¿Se esperaba esta sorpresa?.

.R -No me lo espera, la verdad, y menos después de un año tan especial como el 2020. Finalicé la temporada muy bien, pero nunca pensé que iba a dar el salto al World Tour. Como mucho me esperaba entrar en un equipo Pro Continental, que ya me hubiera conformado, pero nunca que se dieran las cosas como se dieron. Para mi es un súper logro, increíble.

.P - ¿Qué objetivos se marca en este primer año en Movistar?

. R. Primero aprender de los compañeros del equipo, tomar las cosas con calma, sin prisa. Trataré de echar una mano al equipo en todo lo que está a mi alcance, y en dos años o tres ser alguien grande en el ciclismo. Mi meta en el ciclismo es ayudar, pero también tengo mis aspiraciones de ser alguien en este deporte. Pienso en aprender para llegar a ese nivel.

.P. Su perfil es de corredor atacante y ambicioso. Son las cualidades de la nueva ola del ciclismo, donde ya destacan Bernal, Pogacar, Evenepoel..etc

. R . Sí, me gusta el ciclismo de ataque. Nunca he tenido miedo a intentar hacer cosas, y lo doy todo para tratar de conseguir victorias, por eso la pasada temporada terminó tan bien. Ahora en el World Tour es otro mundo, otra historia, y hay que ver cómo reacciono y cómo responde mi cuerpo, ver si cambia algo mi forma de correr. Haré el trabajo que me manden, pero me atreveré ante la posibilidad de optar a una victoria.

'INTENTARÉ ESTAR AL NIVEL DE QUINTANA, BERNAL, CARAPAZ...'

.P . En Movistar estará con Valverde y Enric Más. Maestros no le van a faltar.

. R. Maestros hay muchos en el equipo, eso es un privilegio para mí. Hay mucha experiencia en Movistar y eso me servirá para la proyección y crecimiento. Es un sueño estar al lado de gente grande de este deporte.

.P. Nairo Quintana. Egan Bernal, Richard Carapaz. ¿Se ve con opciones de unirse a esa sucesión de figuras latinas?

R. No lo sé, pero sin duda pienso intentarlo con todas mis fuerzas para poder llegar ahí arriba, para estar a ese nivel o incluso más arriba. Estar en el World Tour es histórico, pero mi meta es ser alguien importantes y lograr cosas grandes para que la historia de Puerto Rico aumente en este deporte.

. P. ¿Cuál es la situación del ciclismo puertorriqueño?

. R. El ciclismo es un deporte pequeño en mi país. Allí predomina el baloncesto, béisbol, boxeo, pero espero que conmigo el ciclismo se desarrolle en la isla. Otro objetivo personal es que crezca el ciclismo en Puerto Rico. Allá hay talento, pero no hay muchas carreras, si hubiera más apoyo a los jóvenes saldrían muchos como yo, o mejores. EFE