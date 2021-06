Abogada UE partidaria de que se pueda aplicar euroorden a un reo amnistiado

Bruselas, 17 jun (EFE).- Una abogada general de la Unión Europea afirmó este jueves que la legislación comunitaria no es contraria a que se emita una euroorden de detención contra una persona que haya sido amnistiada incluso sin examinar la responsabilidad penal en sus delitos.

El caso se remonta a 1995, cuando un grupo de miembros de los cuerpos de seguridad eslovacos fue imputado por varios delitos en el extranjero, entre ellos el secuestro del hijo del expresidente del país y robo con violencia y extorsión. Tres años más tarde, el entonces presidente del Gobierno decretó una amnistía de los anteriores hechos recriminados.

Así, se archivó con carácter definitivo el proceso penal, lo cual en el derecho eslovaco se considera equivalente a una sentencia absolutoria.

Casi veinte años después, el Consejo Nacional eslovaco revocó la citada amnistía, lo que dio lugar a que se reabriera el proceso penal y a que un tribunal comarcal de Bratislava se plantease emitir una orden de detención europea para reclamar a uno de los acusados, una situación por la que ha preguntado a la justicia comunitaria.

El juez eslovaco se pregunta si esta euroorden contravendría el principio por el que nadie puede ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado mediante sentencia firme, el llamado 'non bid in idem'.

La abogada general comunitaria considera que la ejecución de la amnistía puso fin al proceso penal con carácter firme, pero cree que este proceso no se basó en 'apreciaciones en cuanto al fondo del delito', por lo que no se cumpliría uno de los requisitos necesarios para que una amnistía que ha llevado al archivo de una causa sea equivalente a 'una absolución en virtud de sentencia firme'.

'La abogada general entiende que el principio 'non bis in idem' no se opone a que se emita una orden de detención europea cuando la causa penal fue inicialmente archivada mediante resolución firme fundada en una amnistía sin haberse examinado la responsabilidad penal de las personas encausadas, pero han cesado los efectos de la resolución de sobreseimiento por haberse revocado la amnistía', señaló el tribunal en un comunicado. EFE

