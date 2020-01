Abogado de diputado opositor venezolano confirma detención junto a asistente

Caracas, 21 ene (EFE).- Joel García, el abogado del diputado opositor venezolano Ismael León, confirmó este martes que el parlamentario fue detenido junto a su asistente tras intentar acudir a la sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que se realizó en una plaza por temor a que se produjeran agresiones.

'Se encuentran recluidos aquí en (la sede de) el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), tenemos verificada la información', dijo García a periodistas sobre el parlamentario del partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López.

León se reunió esta mañana junto a otros 90 parlamentarios en la sede de Acción Democrática (AD), uno de los partidos tradicionales de Venezuela, para intentar ir a la sede de la AN, si bien ante la imposibilidad de acceder al hemiciclo se dirigieron a una plaza en el este de Caracas. En el trayecto, parlamentarios, colaboradores y familiares perdieron el contacto con el diputado de VP.

'Tenemos información de que los interceptaron en la Avenida Libertador cuando iban rumbo a la AN', precisó García e identificó como Alexander Matos al asistente del diputado opositor.

'NO ES NINGÚN TERRORISTA'

'Ismael León no es ningún conspirador, no es ningún terrorista y así lo sabemos todos, tanto es así que estaba presente para el quórum de la AN', dijo el abogado que instó a las autoridades a 'no sembrarle' armas, municiones o explosivos pues 'sabemos que todo eso es falso'.

El pasado 23 de diciembre, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, incluyó a León y al también diputado Gilber Caro, así como a los parlamentarios suplentes Janet Fermín y Fernando Orozco, todos militantes de VP, en un plan para 'asaltar unidades militares en los estados Táchira, Zulia, Barinas, Aragua, Distrito Capital, Sucre y Bolívar'.

Este martes, la diputada opositora Adriana Pichardo recordó que ayer se cumplieron 30 días de la detención de Caro y fue precisamente este lunes cuando 'por primera vez su abogada pudo tener contacto con él'.

Según detalló Pichardo, Caro se encuentra en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas y 'no ha tenido contacto con el resto de su familia'.

Ante esta situación, García denunció que los diputados Juan Carlos Requesens, Gilber Caro e Ismael León están 'presos por simples novelas que inventa el régimen'.

La hija de León, Abril León, afirmó que el diputado 'se ha convertido en un preso político' y reclamó que se le permita el acceso a los medicamentos por cuanto tiene un problema cardíaco.

Por la mañana, el diputado de VP tenía intención de acudir a la sede de la AN para la sesión parlamentaria pero los legisladores de oposición reunidos en la sede de AD renunciaron ante la fuera presencia en los alrededores del Palacio Legislativo de 'colectivos', nombre con el que se conoce a grupos de civiles frecuentemente armados que dicen actuar en defensa de la revolución bolivariana y considerados como paramilitares por opositores y defensores de derechos humanos. EFE