Abogado de El Nacional califica el embargo de su sede de abuso de autoridad

Caracas, 15 may (EFE).- El abogado del diario venezolano El Nacional, Juan Cancio Garantón, calificó este viernes el embargo de la sede del medio como 'un abuso de autoridad' y consideró que no ha habido 'aplicación del derecho ni de norma jurídica alguna' con esa medida judicial.

'Este abuso de autoridad que está sucediendo aquí es delictivo, esto es una flagrancia, es un hecho público, no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna, es un vulgar delito que se está cometiendo', dijo a periodistas a la entrada del diario.

Poco antes de atender a la prensa, la Justicia venezolana había notificado el embargo ejecutivo de su sede al diario El Nacional por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, según anunció inicialmente en Twitter el propio Cabello y confirmó el rotativo posteriormente.

La orden la dictó el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el cartel de notificación indica que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros, una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.

Según la tasa de cambio oficial de hoy, esa cantidad se cambia por cerca de 7,9 millones de dólares.

Cabello, diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Una sentencia publicada el pasado 16 de abril por el Tribunal Supremo de Justicia dicta que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.

Sin embargo, a juicio de Garantón, en este no caso 'no hay ningún embargo', puesto que es 'una cosa ilegal', ya que 'el embargo no podían ejecutarlo porque hay un recurso de revisión constitucional'.

Sobre la denuncia de Cabello, aseguró que con esta medida 'no se está protegiendo el derecho de nadie'.

Por su parte, el gerente general del diario, Jorge Makriniotis, afirmó que se trata de un 'abuso pleno de poder' y un 'ataque de malcriadez contra la democracia y la libertad de expresión', antes de aclarar que todos los periodistas se encuentran 'resguardados'.

El proceso, comentó, comenzó cerca de las 18.30 (22.30 GMT), cuando llegaron unos 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y colocaron en la puerta un documento.

En el interior del edificio, prosiguió Makriniotis, se encuentran los funcionarios de la GNB, junto a 'un grupo de música que llegó' y 'gente muy cercana de Diosdado Cabello' y la también opositora Tania Díaz'.

El pasado 21 de abril, tras conocerse la sentencia, Cabello afirmó que tenía intención de 'ejecutar' los bienes de El Nacional, si este no le pagaba una indemnización por 'daño moral' de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). EFE

gdl-sb/ares