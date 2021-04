Abogado de López Obrador pide a la prensa no preguntar sobre las elecciones

Ciudad de México, 27 abr (EFE).- El consejero jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer, pidió este martes a los periodistas no preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre temas electorales para no ponerlo en riesgo de violar la veda electoral, palabras por las que luego se disculpó.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Scherer explicó que el presidente tiene que 'taparle la boca' a los reporteros luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibiera al mandatario hablar sobre las elecciones intermedias del 6 de junio durante sus ruedas de prensa matutinas.

El abogado consideró que el INE 'se está excediendo prácticamente en todo' y dijo que ya 'no solo es callar al presidente por la vía de una multa' sino que ahora se plantea 'arrestarlo por 36 horas', lo que consideró una falta de respeto al jefe del Estado.

'El presidente, digamos, tiene un problema (porque) hay que taparle la boca también a los reporteros, y decirles: oiga, por favor, no pregunte de esto o lo otro. Hay que decirle: usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar de lo otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel', expuso.

Más tarde, en un mensaje en Twitter, Scherer lamentó que 'una frase coloquial' se confunda 'con un llamado a la censura'.

'Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello', apuntó Scherer, hijo del periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso.

El 19 de abril, el INE ordenó al presidente mexicano que durante las campañas electorales y hasta el 6 de junio 'se abstenga de difundir logros de Gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias de obra pública'.

Tras la orden del INE, López Obrador pidió a los periodistas que no le pregunten por temas polémicos para evitar sanciones del INE, aunque aseguró que seguirá hablando de 'democracia' y advirtió que no pueden cancelar sus ruedas de prensa.

'No podrían hacerlo porque es derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o cualquier reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado técnico', esgrimió en uno más de sus duelos con la autoridad electoral.

El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país. EFE