Abogado no ha sido noticado de ejecución de terrorista en Egipto

El Cairo, 24 feb (EFE).- El abogado del yihadista Hisham al Ashmawy, Jaled al Masry, denunció que la familia no ha sido notificada de la ejecución este lunes del reo, en medio de versiones contradictorias sobre si el que es uno de los terroristas más importantes del norte de África ha sido ejecutado o no.

Al Masry indicó en su cuenta de Facebook que 'la familia de Hisham al Ashmawy no fue informada de la decisión de la ejecución por ningún organismo oficial'.

Agregó que 'todos los medios informativos y de comunicación que habían transmitido la noticia, empezaron a borrarla'.

Esta mañana, el Ministerio de Interior egipcio aseguró a través de sus canales de comunicación habituales que 'la Autoridad de Cárceles egipcia ejecutó la sentencia de muerte en la horca contra el terrorista Hisham al Ashmawy en presencia de los comandantes de la autoridad penitenciaria y miembros de la Fiscalía General'.

Sin embargo, con el discurrir de las horas varios medios han retirado la noticia de sus páginas web.

Una fuente militar que pidió no ser citada indicó a Efe que la noticia de la ejecución de Al Ashmawy 'no es correcta' y que 'todavía no se ha ejecutado la sentencia a muerte'.

Al Ashmawy fue capturado durante una operación emprendida por fuerzas especiales libias en la ciudad de Derna, situada a unos 250 kilómetros al oeste de la frontera con Egipto en octubre de 2018 y entregado en mayo del año pasado a las autoridades egipcias.

A él se le responsabiliza del ataque que le costó la vida al fiscal general Hisham Barakat a mediados de 2015; de la acción contra la guardia de fronteras egipcia que segó la vida de 29 soldados en febrero de 2015, y del asalto en mayo de 2017 a un autobús de peregrinos cristianos en el que murieron 29 personas en Minia, en el centro de Egipto.

También fue condenado por participar en el intento de asesinato del exministro de Interior egipcio Mohamed Ibrahim, el 5 de septiembre de 2013. EFE