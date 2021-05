Abogado recurre destitución de magistrados de la Corte Suprema en El Salvador

San Salvador, 4 may (EFE).- El abogado Salvador Enrique Anaya pidió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declarar ilegal el nombramiento de nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de este órgano, según informes de la prensa local.

De acuerdo con La Prensa Gráfica, Anaya presentó la demanda por considerar que 'el nombramiento está viciado de nulidad absoluta, ya que se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elección de magistrados de la CSJ, incluyendo la Sala de lo Constitucional'.

La publicación señala que Anaya pidió a los magistrados de lo Contencioso Administrativo que declaren ilegal y anulen los nombramientos.

El letrado considera ilegal esta acción dado que 3 de los 5 abogados, que tienen vínculos con el Gobierno de Nayib Bukele, no están incluidos en el listado presentado recientemente por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para al renovación de una tercera parte del Supremo.

La Constitución salvadoreña establece que los magistrados de la Corte Suprema se deben elegir de dicho listado, que debe incluir a candidatos de las asociaciones de abogados y debe representar 'las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico'.

El abogado manifestó en sus redes sociales que no tiene esperanza de que sea admitida su demanda.

'Seamos realistas: prácticamente no tengo ninguna esperanza en que la Sala de lo Contencioso Administrativo sea tan valiente para admitir la demanda, pero les digo que el silencio o la omisión NO es un pecado que cargaré el día del juicio final. Me encanta dormir con la conciencia tranquila', escribió.

El diputado oficialista Jorge Castro justificó los nombramientos y señaló este martes, según las redes del Congreso, que 'no fue una elección', sino 'una destitución'.

Cuatro de los cinco magistrados propietarios que la Asamblea votó por destituir han presentado sus renuncias, incluido el presidente de la Corte Suprema, Óscar Armando Pineda Navas.

De acuerdo con un comunicado de jueces del sistema judicial salvadoreño, los magistrados renunciaron a su cargo después de las acciones del sábado por 'amenazas de captura y procesamientos dados a conocer en las redes sociales afines al Ejecutivo'.

El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados con los que el presidente Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.

La comunidad internacional ha criticado estas acciones y ve en ellas una amenaza al Estado de Derecho y separación de poderes en el país. EFE