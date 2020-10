Abogados del senador Iván Cepeda apelarán decisión de dejar libre Uribe

Bogotá, 10 oct (EFE).- El senador de izquierdas Iván Cepeda dijo este sábado que sus abogados apelarán la decisión adoptada por una jueza de Bogotá que otorgó la libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe, en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.

La jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, anunció hoy su decisión de concederle la libertad a Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

'La decisión de la juez 30 no altera mi íntima convicción de respeto por la Justicia y de acatamiento a sus decisiones, no obstante no compartimos esas decisiones y vamos a apelarla', dijo Cepeda, que siempre ha sido un fuerte crítico de Uribe.

Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al exmandatario por presunta manipulación de testigos.

La apelación anunciada la harán ante un juez penal del circuito que es el superior jerárquico de un juez de garantías como Salcedo.

Cepeda también aseguró que el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, que ahora lleva el caso de Uribe, no es imparcial porque en el proceso ha 'desarrollado un libreto político'.

'Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso', aseguró.

El senador insistió en que seguirá 'luchando en los estrados judiciales puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal'. EFE