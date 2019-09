$!Abogados esperan “justicia” y “sensibilidad” en el juicio de Quezada

La defensa de la dominicana Ana Julia Quezada, acusada de la muerte del niño español Gabriel Cruz en 2018, espera que se haga “justicia”, y el abogado de los padres del menor pide “sensibilidad” por parte del jurado popular que juzga los hechos.

El jurado comenzó a deliberar este miércoles sobre el grado de culpabilidad de Quezada y el jueves, según se prevé, emitirá el veredicto, que servirá de base para la sentencia judicial.

“Una cosa es lo que espere y otra lo que hemos podido transmitir, si nos hemos explicado bien o mal (...) Creo que todo lo que hemos dicho lo hemos probado y esperamos que nos den la razón”, dijo este miércoles a la prensa Francisco Torres, abogado de la acusación particular, que pide prisión permanente revisable para Quezada, al igual que la Fiscalía.

Hernández Thiel, defensor de Quezada, prefirió esperar y ver. “Es algo que, en general, no me gusta. Vaticinar el futuro no es mi función. Toca esperar que se haga justicia”, dijo.