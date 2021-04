Aborígenes de la Generación Robada demandan al Estado australiano

Sídney (Australia), 28 abr (EFE).- Miles de sobrevivientes de la llamada Generación Robada, los niños indígenas que fueron arrancados de sus familias en el siglo XX como parte de la política de asimilación en Australia, demandaron al Estado del país oceánico, por las injusticias sufridas, informaron este miércoles fuentes legales.

Se calcula que unos 100.000 menores indígenas australianos de la Generación Robada fueron separados de sus familias entre 1910 y 1970 y entregados para su educación a familias blancas o instituciones como parte de la pasada política de la 'Australia Blanca' que buscaba asimilar a las minorías.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva Gales del Sur (NSW, siglas en inglés), según un comunicado del bufete de abogados Shine Lawyers, que no precisó el monto de la indemnización que se pide.

'El Estado (Commonwealth) es responsable por separar a las familias indígenas en el Territorio Norte y es el Estado el que tiene el deber de hacer enmiendas', dijo el abogado Tristan Gaven, que representa a los demandantes, que se creen pueden totalizar unos 6.000 indígenas.

Gaven explicó que el litigio se circunscribe a los sobrevivientes del Territorio Norte porque en el resto de las jurisdicciones en Australia ya se han dado pasos para indemnizar a las otras víctimas de la Generación Robada.

En 2008, el entonces primer ministro australiano, Kevin Rudd, pidió por primera vez perdón a la Generación Robada por el daño causado y en 2017 el entonces mandatario liberal, Malcolm Turnbull, volvió a disculparse en nombre del Gobierno al recibir un informe sobre la persistencia de los traumas entre sus víctimas.

Un de estas sobrevivientes es Heather Alley, quien nació en la misión de Roper River, en el norte de Australia, y tras ser separada de su madre a las edad de 9 años fue llevada a la localidad de Mataranka, al este, y después que intentara regresar a casa, fue trasladada a la ciudad de Alice Springs, en el centro del país.

'No puedo entender porqué permitieron que pase eso y estuve destrozada por muchos años', comentó esta sobreviviente de 84 años al recordar que después de que muriera su madre 'me tomó 30 años para encontrar la fuerza para decir su nombre. Así es cómo me golpeó perderla', según el comunicado de Shine Lawyers.

Los aborígenes australianos han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente, y muchos de ellos viven en situación de pobreza y desigualdad.

La Constitución australiana, que data de 1901, no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país, un hecho que indigna a esta minoría que representa un 3,3 por ciento de los 25 millones de habitantes que tiene el país oceánico. EFE