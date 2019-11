Abraham: “Es el partido más importante de mi carrera”

Valencia (España), 26 nov (EFE).- El delantero del Chelsea Tammy Abraham aseguró este martes que el choque de este miércoles ante el Valencia, en el que ambos equipos tienen opciones de clasificarse de forma matemática para los octavos de final de la Liga de Campeones, es “posiblemente” el partido más importante de su carrera.

“El hecho de escuchar la música de la Liga de Campeones hace que nos motivemos, es un sueño estar jugando esta competición. Posiblemente sea el partido más importante hasta la fecha de mi carrera profesional, es el sueño de cualquier niño”, dijo Abraham en la rueda de prensa oficial en Mestalla previa al choque.

El delantero del equipo inglés explicó que deben estar “centrados y dejarlo todo” en lo que calificó como “un gran partido”. “No va a ser fácil. Tendremos que usar todas nuestras armas, estar juntos y estar concentrados. Queremos seguir haciéndolo lo mejor posible y tenemos que dejarnos el alma en el campo”, insistió el atacante inglés.

“Es el partido más importante, pero nadie ha actuado de forma rara. Los entrenamientos han sido iguales. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Creo que mañana tenemos que estar listos para lo que venga y dar el do de pecho”, agregó.

Abraham fue cuestionado por si le preocupa el hecho de no haber podido marcar todavía en los partidos más importantes de la temporada, pese a que ya ha logrado once goles, y comentó que su primer objetivo es conseguir la victoria del equipo.

“Si puedo poner la guinda al pastel con un gol, maravilloso. Si no marco y el equipo gana, está bien. Se tratar de ayudar al equipo todo lo que pueda. Es verdad que hemos jugado contra grandes equipos y tienes menos oportunidades de gol. No me preocupa. Todos son equipos extraordinarios y no es fácil marcar goles contra nadie”, manifestó.

El delantero del Chelsea, de 22 años, reconoció que todavía pasa el tiempo libre viendo a los mejores jugadores en YouTube: “Veo muchas cosas, a Harry Kane, a jugadores de Inglaterra y de otras ligas y de la Liga de Campeones”. EFE

