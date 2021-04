Abren oficinas para facilitar a venezolanos su regularización en R.Dominicana

Santo Domingo, 12 abr (EFE).- Este lunes comenzaron a funcionar en la República Dominicana siete ventanillas de información gratuita y una plataforma virtual para orientar a ciudadanos venezolanos en situación irregular en el país sobre los trámites que deben realizar para normalizar su estatus migratorio.

Estas oficinas son producto de una alianza entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y siete organizaciones de refugiados y migrantes venezolanos, que en este primer día de funcionamiento tuvieron una gran demanda, al igual que la plataforma virtual de la Dirección General de Migración (DGM) lanzada hoy.

Tanto es así, que ha llegado a colapsar el sistema virtual que permite a los venezolanos iniciar el proceso, explicó a Efe Miguel Otaiza, uno de los coordinadores de una de las oficinas de información abierta en Santo Domingo.

Esta primera jornada 'ha sido exitosa, los venezolanos esperaban este gran día con mucha ansiedad' y alrededor de un centenar de ciudadanos de esa nacionalidad, según los cálculos de Otaiza, han acudido a esta ventanilla para iniciar el proceso, que puede llevar hasta un año completar.

Los pasos son tres, el primero, que se está llevando a cabo desde hoy, es solicitar la prórroga de la estadía, que en la mayoría de los casos es de turista y está vencida; después vendría la solicitud de visa y, por último, el permiso para residir en el país.

Una de las venezolanas que ha acudido a solicitar asesoramiento en este primer día de actividad es Darlys Vizcaya, que lleva cuatro años residiendo en la República Dominicana de forma irregular, como otros muchos compatriotas.

Al no tener resuelto el estatus migratorio, 'no he podido abrir una cuenta bancaria para recibir dinero que me manda mi hijo', entre otras 'muchas cosas que no puedo hacer porque mi pasaporte está vencido', explicó a Efe.

Además de las dependencias de Santo Domingo, hay ventanillas de información en Punta Cana, Bávaro, Boca Chica, San Cristóbal y Santiago (con dos sedes).

Según cálculos de la DGM, unos 114.050 venezolanos residen actualmente en el país y, de estos, el 89,7 % tiene un estatus migratorio irregular, circunstancia que llevó al Gobierno a tomar la decisión de prorrogar temporalmente la permanencia en territorio nacional de los venezolanos no regularizados.

Esa resolución, anunciada en enero, permitirá a aquellos venezolanos que entraron en el país con visado de turistas entre enero de 2014 y marzo de 2020 acogerse a un período de 60 días para permanecer en el país, estancia que se podrá prorrogar hasta que cesen las 'condiciones extraordinarias' que les llevaron a emigrar, según lo establecido por el Gobierno.EFE

