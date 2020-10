Abrines: 'En este equipo no hay excusas'

Barcelona, 8 oct. (EFE).- El escolta del Barça Álex Abrines reconoció este jueves que 'ha sido una semana complicada' por la poca preparación para afrontar el encuentro contra el Zenit de San Petersburgo debido al aislamiento de la plantilla por el positivo de coronavirus del técnico, Sarunas Jaiskevicius, y su asistente Darius Maskoliunas, si bien subrayó que 'no hay excusas'.

Antes de viajar a Rusia, el escolta mallorquín explicó, en declaraciones recogidas por los medios del club, que el equipo deberá hacer un esfuerzo para competir con las máximas garantías ante el conjunto entrenado por Xavi Pascual.

'Ha sido una semana complicada. Llevamos muchos días encerrados en casa sin entrenar y será complicado. No solo por el rival, sino porque esta semana no hemos tenido la preparación que deberíamos haber tenido. Haremos un esfuerzo extra para estar al 100%. En este equipo no hay excusas', resumió.

En la misma línea se refirió su compañero Adam Hanga, que calificó la semana de 'extraña', porque no han tenido 'tiempo ni entrenamientos para preparar' el encuentro contra el conjunto ruso.

'Todos tenemos que dar un paso adelante, y el cuerpo técnico también para este partido', resumió el alero magiar.

Precisamente, será Tomas Masiulis, tercer entrenador del conjunto azulgrana, el encargado de cubrir la baja de Sarunas Jasikevicius.

El preparador lituano admitió que 'la preparación no fue la mejor' para afrontar un partido contra 'un rival duro que juega un baloncesto muy inteligente'. EFE

