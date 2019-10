Abstención y apatía marcan primeras horas de votación en Túnez

Túnez, 6 oct (EFE).- La abstención y la apatía son las notas más destacadas de las primeras horas de las elecciones legislativas que se celebran hoy en Túnez, segunda jornada de un largo proceso democrático que comenzó el pasado 15 de septiembre con la primera vuelta de las presidenciales y concluirá el próximo domingo con la elección definitiva del nuevo jefe de Estado.

La participación en las tres primeras horas de voto alcanzó un raquítico 6,5 por ciento según cifras proporcionadas por Farouq Bouaskar, miembro de la Comisión Electoral Independiente (ISIE).

En los colegios, especialmente en el centro de la capital y las zonas más favorecidas de la costa norte capitalina, la imagen era repetidas: mucha tranquilidad, votantes a cuentagotas y casi ausencia de los más jóvenes.

'Yo he venido porque creo que hay que defender la democracia', explicaba a Efe Firas, un estudiante de Economía que ejerció su voto en un colegio de la ciudad de La Marsa, una de las que componen el cinturón de la costa norte capitalina.

'Pero la mayoría de mis amigos no van a venir. Vinieron otras veces pero ahora están cansados. Muchos creen que la revolución no sirvió para nada. Es verdad que la situación económica es la misma, pero debemos mantener la esperanza, agregó.

En otro de colegio de la población vecina de Gammarth, una de las más ricas de la zona, Nabil, médico de profesión entendía las razones de los jóvenes pero no las compartía.

'No saben lo afortunados que son de poder decidir. Antes no se podía, La revolución es un proceso largo, se necesita tiempo para cambiar las cosas. No se pueden bajar los brazos', subrayaba.

Desde las 8.00 de la mañana hora local (7.00 GMT) más 15.000 candidatos y cerca de 1.500 listas competirán por uno de los 217 escaños del Parlamento, en una consulta marcada por la fragmentación política, el descrédito de los partidos tradicionales y el auge del populismo y el nacionalismo conservador.

El partido conservador religioso islamista 'Ennahda', segunda fuerza en las elecciones de 2014, y 'Corazón de Túnez', la formación creada meses atrás por Nabil Karoui, un excolaborador del fallecido Beji Caïd Essebsi -en prisión preventiva desde agosto acusado de evasión fiscal y blanqueo de dinero-, parten como favoritos a ganar unos comicios que según vaticinan los expertos desembocará en un Parlamento muy fragmentado.

Las proyecciones apuntan también a la entrada de numerosos partidos pequeños en el parlamento, algunos de nuevo cuño y otros de rancio abolengo, como la formación neodesturiana de la abogada ultraderechista Abir Moussi, integrada por nostálgicos de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, derrocado en 2011.

Y prevén asimismo el hundimiento definitivo del partido gobernante 'Nidaa Tounis', que en los últimos dos años ha perdido más de dos terceras partes de sus diputados debido a las graves disensiones en su seno.

Según la Constitución tunecina enmendada en 2014, el partido que gane las elecciones tendrá dos meses para presentar un Ejecutivo y lograr el respaldo de 109 diputados.

En caso de fracasar, el presidente de la República podrá encargar a una persona la formación de ese gabinete, para lo que igualmente tendrá un plazo de dos meses y necesitará el respaldo de la mitad más de los diputados de la cámara.

Los resultados preliminares se conocerán el miércoles, apenas cuatro días antes de la segunda vuelta de las presidenciales. EFE

jm-nrm/ie