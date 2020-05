Acaban 'Dark' y 'The 100' y llegan en junio 'The great' y 'Why women kill'

Silvia García Herráez

Madrid, 30 may (EFE).- Los fenómenos internacionales '13 Reason Why', 'Dark' y 'The 100' llegan este junio a sus anheladas últimas temporadas, y se estrenan 'The Great', con Elle Fanning convertida en Catalina la Grande, 'Why women kill' y un documental de Disney en seis episodios que desvela cómo se hizo 'Frozen 2'.

1.- 'THE GREAT': ELLE FANNING ES 'LA ZARINA'.

Comedia dramática satírica de época, escrita por uno de los guionistas de 'La Favorita', Tony McNamara, 'The Great' sigue los pasos de una Catalina la Grande joven (Elle Fanning), divertida y gamberra, que intenta deshacerse de su marido Pedro III (Nicholas Hoult) torpe gobernante de un estado lleno de traidores.

Decidida a tomar el poder, Catalina la Grande pasó, a la muerte del zar, de ser una forastera a la emperatriz que más tiempo ocuparía el trono de Rusia, 34 años, y una de las figuras más poderosas de la Historia.

2.- 'WHY WOMEN KILL': COMEDIA NEGRA CON LUCY LIU.

El director de 'Mujeres desesperadas', Marc Cherry es el responsable de esta comedia negra que sigue a tres mujeres de diferentes épocas que han vivido en la misma casa y en cuyos matrimonios ha habido distintas infidelidades.

HBO lanzará toda la primera temporada completa (cosa que no suelen hacer) que estará protagonizada por Ginnifer Goodwin, Lucy Liu y Kirby Howell-Baptiste quienes interpretarán a una ama de casa de los años sesenta, una mujer de la alta sociedad de los ochenta y una abogada del presente.

3.- 'INTO THE UNKNOWN: FROZEN 2': A CONTRARRELOJ.

Esta serie documental de seis episodios de Disney+ llevará al espectador a meterse en la piel de los actores Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff (Kristoff), Sterling K. Brown (Teniente Mattias) y Evan Rachel Wood (Iduna), así como en la cabeza de la directora, guionista y directora creativa Jennifer Lee para conocer de primera mano cómo se hizo el reino de Arendelle, en una carrera contrarreloj para entregar la película a tiempo.

4.- 'THE HEAD': ÁLVARO MORTE 'EL PROFESOR', BAJO CERO.

Después del salto internacional con 'La casa de papel', Álvaro Morte comparte reparto con un elenco internacional en esta serie dirigida y producida por españoles, que ubica a los personajes en la estación internacional Polaris VI, en la Antártida, donde tendrán que mantener la base en funcionamiento durante la larga noche polar.

Un día, en mitad del invierno, la estación deja de comunicarse con el exterior y el resto de personajes de este thriller dirigido por Jorge Dorado tendrá que averiguar qué ha pasado con sus compañeros a lo largo de seis episodios.

5.- 'I MAY DESTROY YOU': 'NO ES NO' TAMBIÉN EN UK.

Tres años después del movimiento '#MeToo' en Reino Unido, Michaela Coel crea esta ficción que aborda de forma directa y provocadora la cuestión del consentimiento sexual hoy en día.

Coel, icono de este movimiento, es drogada una noche en Londres durante una cita. El hecho la lleva a replantear el tema del consentimiento sexual y las nuevas formas de relacionarse mediante citas a través de aplicaciones móviles. Rearmar las piezas para saber qué pasó esa noche y cómo denunciar algo que está naturalizado será la trama de esta ficción.

6.- '13 REASON WHY': ACOSO Y SECRETOS

La serie de Netflix, aparentemente adolescente que se convirtió en todo un éxito debido a la dureza de los temas que trataba, como el acoso escolar y todos los problemas que acarrea, o el suicidio de Hannah Baker (Katherine Langford) en la primera temporada, llega a su fin.

Tras el asesinato de Bryce Walker (Justine Prentice), violador de Hannah y Jessica (Alisha Boe), los alumnos del último año del Liberty High se preparan para su graduación. Sin embargo, antes de separarse deberán mantener oculto un peligroso secreto y tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre.

7.- 'THE 100': ¿LOGRARÁN VIVIR EN PAZ?

A lo largo de seis temporadas, los 100 han hecho todo lo posible para sobrevivir en la Tierra, pero nada ha funcionado.

Ahora, tras 125 años viajando por el espacio, Bellamy (Bob Morley), Clarke (Eliza Taylor), Octavia (Marie Avgeropoulos) y los demás protagonistas tendrán que luchar por sus vidas y el futuro de la humanidad en un nuevo planeta, donde tienen la esperanza de comenzar de nuevo y vivir finalmente en paz.

8.- 'DARK': POR FIN SABRÁS QUIÉN ES MARTHA

Coincidiendo con la fecha del Apocalipsis final de la serie, 'Dark' llega a su final. La ficción alemana creada por Baran bo Odar y Jantse Friese que cuenta la historia de cuatro familias en el pequeño pueblo de Winden, en el que desaparecen niños en circunstancias extrañas.

Los viajes en el tiempo y mundos paralelos sostienen la trama de esta serie que dejó a sus seguidores con la incógnita de quién es esa chica idéntica a Martha (Lisa Vicari) tras verla morir en episodios anteriores.

9.-'GENIUS BY STEPHEN HAWKING': CIENCIA Y PASADO.

Una serie documental de seis episodios sobre ciencia de National Geographic en la que el profesor Stephen Hawking reta a unos voluntarios y al espectador a pensar como los genios del pasado para resolver cuestiones difíciles y constantes de la humanidad.

El documental trata sobre la biología molecular, la astrofísica y la mecánica cuántica donde se usarán experimentos a gran escala y diversos trucos para responder a todas esas cuestiones.

10. 'DEAR...': VIDAS DE FAMOSOS POR CARTA.

Docuserie que adopta un enfoque original y cinematográfico de las biografías de algunas de las figuras más emblemáticas de la sociedad actual mediante el uso de cartas escritas por aquellos cuyas vidas han cambiado a través de su trabajo.

Cada episodio de esta serie, que se podrá ver en Apple TV, presenta líderes reconocidos internacionalmente como Oprah Winfrey, Gloria Steinem o Spike Lee, entre otros. EFE

1011956