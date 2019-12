Acevedo Vilá anuncia su candidatura por el PPD a comisionado residente

San Juan, 10 dic (EFE).- Aníbal Acevedo Vilá, el primer gobernador de Puerto Rico acusado por cargos criminales a nivel federal mientras desempeñaba su cargo, confirmó este martes su candidatura por el opositor Partido Popular Democrático (PPD) a representante de la isla en Washington, cargo que ocupó entre los años 2001 y 2005.

'He tomado la decisión de hacerme disponible para la candidatura de comisionado residente por el Partido Popular Democrático para las elecciones de 2020', señaló Acevedo Vilá a través de un vídeo divulgado en su cuenta de la red social de twitter.

'Me ofrezco con mi experiencia, con mis ideas, con mi capacidad de trabajo, con mi voluntad de defender a Puerto Rico, de enfrentar a Donald Trump y a los republicanos. Me ofrezco con mis virtudes y, sí, también con mis defectos', subrayó Acevedo Vilá.

El exgobernador, que explicó que tenía pensando hacer mañana el anuncio pero que lo adelantó por una filtración, tendrá ahora que imponerse en un proceso de primarias -a la espera de potenciales nuevos candidatos- al senador José Nadal Power y a Juan Carlos Albors, quienes ya anunciaron su intención de representar al PPD en Washington.

'Durante los últimos 11 años no he ocupado ningún puesto gubernamental, pero, sin embargo, no me he apartado de mi compromiso de defender a mi país', dijo el antiguo gobernador durante el anuncio.

'El deterioro de la relación con Estados Unidos es otra obra del Partido Nuevo Progresista -PNP-', sostuvo Acevedo Vilá, para quien es completamente necesario cambio el rumbo de la relación entre Washington y San Juan por el bien de la isla caribeña.

'El momento que vive Puerto Rico tan complicado exige que cada uno de un poco más', sostuvo, tras insistir en que 'la relación política con Estados Unidos ha llegado a la relación más baja de la historia', como dijo 'un deterioro paulatino tras la Ley Promesa'.

Aseguró que en los últimos 3 años, con el gobernante PNP en el poder, se ha deteriorado todavía más la relación con Estados Unidos, como lo demuestra el que los fondos federales para recuperación de María estén congelados y el Departamento de Educación está en sindicatura federal.

'El futuro de Puerto Rico se va determinar en los próximos años en Washington, donde no se defiende a Puerto Rico, por lo que aseguró que hay que ir a la capital federal 'a dar la lucha por la dignidad de Puerto Rico'.

Acevedo Vilá sostuvo además que hay que acabar con la relación colonial de Estados Unidos con la isla.

Acevedo Vilá fue declarado no culpable en 2009 de nueve cargos de corrupción por supuestas irregularidades en la financiación de sus campañas políticas de 2000, cuando fue elegido representante de Puerto Rico en el Congreso de Washington, y 2004, cuando se convirtió en gobernador.

Fue la primera vez en la historia de Puerto Rico que un gobernador en funciones era acusado de actos criminales. EFE