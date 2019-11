$!Acoso y desmemoria, las claves de los testimonios de la investigación a Trump

En septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de esas pesquisas después de las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre una llamada en julio entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que el gobernante estadounidense presionó al de Ucrania para que investigara a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, y a su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.

Acoso y derribo a una embajadora

La exembajadora supo a través de 'integrantes del Gobierno ucraniano' que Giuliani 'tenía planes' junto al ex fiscal general del país Yuriy Lutsenko de echarla del cargo.

'Bullying en el Departamento de Estado

Las desmemorias de un testigo

No todo el mundo estaba invitado

'Sondland me dijo que el horario iba ser distinto, que la hora de la llamada iba a cambiar y yo le pregunté algo como ¿No deberíamos avisar a todo el mundo que supuestamente debe estar en esta llamada? La respuesta fue que no me preocupara por ello'.

Así relató el embajador estadounidense en funciones en Ucrania, William Taylor, cómo el enviado ante la UE no quiso avisar del cambio de hora de la llamada entre Trump y Zelenski del pasado 25 de julio a parte de los funcionarios que debían estar presentes.

Esto le hizo sospechar que había 'dos canales' en las relaciones con Ucrania: el habitual, que estaba siendo 'suprimido', y uno 'que no tenía respeto por el interés de tener al personal habitual' en este tipo de intercambios telefónicos.