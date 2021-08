Acosta 'disparado' hacia el título, Gardner a 'salvar' los muebles

Juan Antonio Lladós

Spielberg (Austria), 11 ago (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), con su victoria el pasado domingo, la quinta de la temporada, parece rodar 'disparado' hacia el título de Moto3 y un nuevo triunfo este fin de semana en el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull de Spielberg le permitiría hacer de su ventaja un obstáculo mucho más complicado para sus rivales.

El australiano Remy Gardner (Kalex), en cambio, tendrá que intentar 'salvar los muebles' en la segunda cita de Austria después de tener que conformarse con la cuarta posición en la primera, superado con suficiencia por el italiano Marco Bezecchi (Kalex) y los españoles Arón Canet (Boscoscuro) y Augusto Fernández (Kalex).

Pedro Acosta suma ya cinco victorias de diez posibles, no ha dejado de puntuar en ningún gran premio y sus peores resultados son dos octavos (Italia y Cataluña), por lo que su consistencia al frente de la más pequeña de las categorías no deja lugar a la duda, aunque quien se perfila como su gran rival hasta el final de la temporada, como se pudo ver el pasado fin de semana en la carrera de Estiria, no es otro que el también español Sergio García Dols (Gasgas).

El recital que dieron los dos pilotos con la pista 'ni mojada ni seca' fue digno de ensalzar y, al final, lo que salvó a García Dols de quedarse sin recompensa cuando se cayó en la última curva del circuito. Era tal la ventaja que ambos tenían sobre el resto de rivales que le dio tiempo a recuperar su moto y atravesar la línea de meta en segunda posición.

Ellos seguro que serán los protagonistas hasta el final de la temporada, aunque la solidez del líder deja poco espacio para la duda. Por detrás, una retahíla de pilotos buscarán su posibilidad y esperarán el error.

Entre ellos destacar a un veterano, el italiano Romano Fenati (Husqvarna), que como Acosta ha puntuado en todas las carreras, pero sus registros no se acercan ni de lejos a los del piloto de Mazarrón.

Su compatriota Niccolo Antonelli (KTM) podría ser uno de los descartados en esa pelea aunque ahora sea octavo en el campeonato, pues en la carrera de Estiria se produjo una fractura en la mano que le obligó a pasar por el quirófano y, lo que es seguro es que si intenta correr en Austria no estará en las mejores condiciones para pelear, ni tan siquiera, por el podio.

A alguno de los peldaños del podio si que pueden optar el también italiano Dennis Foggia (Honda), el español Jaume Masiá (KTM), el surafricano Darryn Binder (Honda) o el japonés Ayumu Sasaki (KTM).

Un poco más atrás, pero habitualmente en el grupo de cabeza, se encuentran el hispano argentino Gabriel Rodrigo, el español Izan Guevara (Gasgas), el italiano Andrea Migno (Honda) o el checo Filip Salac (KTM).

La cuarta plaza de Remy Gardner en Estiria complicó en cierta medida la trayectoria que hasta ese momento había protagonizado el australiano en las cinco últimas carreras, con tres victorias y dos segundas posiciones, por lo que su objetivo del segundo fin de semana en tierras austríacas será 'enmendar' la situación e intentar solventar los problemas de puesta a punto que tuvo.

Dentro del mal, el menos, pues su rival más directo en la pelea por el campeonato, su propio compañero de equipo Raúl Fernández (Kalex), no estuvo más acertado que él, probablemente desconcentrado por la noticia inesperada de su paso a MotoGP la próxima temporada, y la séptima posición le hizo perder algo de terreno en la pelea por el liderato con Gardner.

Raúl Fernández se mostró molesto con el hecho de comunicarle KTM que en 2022 subía a MotoGP en la escudería Tech 3 que dirige Hervé Poncharal, cuando él quería quedarse un año más en Moto2 para pelear por el título, y mucho más molesto por el hecho de ser con KTM, pues el objetivo que se había marcado era ocupar una plaza en la escudería Yamaha Petronas -que a día de hoy no tiene ningún piloto para 2022-, pero una cláusula del contrato que firmó con KTM cuando abandonó con ciertas tiranteces el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', se lo impidió.

En cualquier caso, tanto Gardner como Fernández son los referentes en Moto2 y tras ellos, para 'asaltar' sus posiciones al más mínimo descuido, se encuentran Arón Canet, Marco Bezzecchi, Augusto Fernández, el británico Sam Lowes (Kalex), el italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) o el japonés Ai Ogura (Kalex), quien en la primera carrera en el Red Bull se mostró mucho más adaptado a una categoría en la que como Raúl Fernández es debutante. EFE

JLL/jap