Acosta reconoce estar 'nervioso' junto a los pilotos de MotoGP

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), líder sólido del mundial de Moto3, en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de España de Moto3, en el circuito Ángel Nieto de Jerez, confesó que 'la verdad es que hace unos minutos estaba nervioso, pero si estoy aquí entiendo que es porque estamos trabajando bien'.

'La verdad es que me siento increíble, ya que después de una buena pretemporada en la que sabíamos que podíamos conseguir buenos resultados, la verdad es que no esperábamos algo así. Cuando llegas al campeonato del mundo por primera vez, con 16 años, y te estrenas, no piensas que vayas a cosechar victorias ya en la primera parte de la temporada; pero bueno, tenemos que mantener esta línea de trabajo y tener los pies sobre la tierra. Queda mucho campeonato por delante', señala con convicción el piloto español.

Pedro Acosta compartió durante algunos minutos previos a la conferencia de prensa con Marc Márquez algunas opiniones y, sobre ese instante, reconoció que 'sus consejos por supuesto que son siempre muy válidos': 'Alguien con tantos campeonatos a las espaldas te aporta seguro algo para mejorar; la verdad es que siempre es algo valioso que ayudará a crecer en el campeonato'.

Y, al referirse a esos consejos, destacó: 'El más importante es mantenerme relajado pues recuerdo que en Catar, después del primer podio, me lo iba diciendo a mí mismo 'manten la calma''.

Pedro Acosta dijo sentir cierta 'presión' (cuando entré tenía el culo así, y gesticuló cerrando los dedos pulgar e índice de la mano), si bien enseguida aclaró que 'ahora' se siente 'un poquito más relajado al escuchar estos comentarios tan positivos que me lanzan estos grandísimos pilotos': 'Y la verdad es que te llena de confianza, pero lo que tenemos que hacer en este sentido es continuar disfrutando y ser capaces de mantener la cabeza fría en todo momento'.

'La verdad es que no piensas que puedas debutar en el campeonato y llegar así cosechando dos victorias. Hemos trabajado muy bien durante estas dos últimas carreras y lo más importante es que tenemos que ser capaces de seguir disfrutando en cada una de las carreras que nos quedan por delante', incidió Acosta. EFE