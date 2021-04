Acosta, satisfecho, ha reconocido que ha sido 'una carrera increíble'

Madrid, 18 abr (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM) ha sumado su segunda victoria consecutiva en el campeonato del mundo de Moto3 y es más líder del campeonato, por lo que tras su triunfo en Portimao reconoció que 'ha sido una carrera increíble, después de un fin de semana difícil por las condiciones de mojado'.

'La verdad es que hemos trabajado muy bien antes de la carrera y no tenía clara la estrategia de la carrera, pero quería disfrutar de ella y luchar por la victoria si fuese posible, y al final la he podido conseguir', comentó satisfecho el líder del mundial de Moto3.

'La carrera ha sido bastante buena si tenemos en cuenta un fin de semana de malas condiciones', recordó, para ensalzar la labor de su equipo al afirmar que 'mis técnicos han trabajado muy bien ya que la moto era perfecta'.

'El ritmo ha sido rápido detrás de Foggia y por eso he pensado en aguantar tras él hasta el final y entonces lo he visto bastante claro. La estrategia era pasarlo bien 45 minutos y coger un premio para volver a casa', afirmó Acosta que le dijo a su equipo.

'No había más opciones, había que terminar la carrera como se pudiese y si era ganando pues mucho mejor, pero hay que seguir como hasta ahora, porque seguro que habrá circuitos que nos irán peor y que no conozca, pero creo que si seguimos así al final de año podremos hacer algo bueno', comentó convencido Pedro Acosta en la plataforma digital de DAZN.

'La estrategia era tirar y romper el grupo, pero cuando he visto que no se podía, he decidido esperar y buscar un par de puntos para adelantar', explicó el vencedor de Moto3 en Portugal. EFE