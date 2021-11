Acosta se vio campeón desde el viernes

Portimao (Portugal), 7 nov (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM), que se proclamó matemáticamente campeón del mundo de Moto3 tras vencer el Gran Premio del Algarve en el circuito de Portimao, aseguró que, desde el viernes, vio que podía confirmar el título.

'Desde el viernes ya dije que aquí podía ser, porque con el cambio que hicimos en Misano me sentí muy cómodo, volví a recuperar esas sensaciones en las frenadas que habíamos perdido en un punto del año', señaló.

'Si había un circuito para hacerlo era éste, aunque ayer no se vio muy reflejado cómo había ido, porque nosotros estábamos trabajando buscando el ritmo y creo que se ha demostrado y saliendo desde atrás hemos llegado rápido por lo que no podía haber imaginado un día mejor', aseguró Acosta.

El nuevo campeón del mundo reconoció que en la última vuelta no pensó en nada. 'Sólo he llorado; ahora mismo no siento nada, estoy un poco en 'shock' y en la última vuelta he sacado todo fuera y he pensado cómo ha sido este último año pues hace menos de un año me quedé sin equipo, eso la gente no lo ve, pero Aki y Red Bull no me dieron un equipo, me dieron una familia que ha confiado en mí desde que me subí a esta moto'.

'Han confiado desde que empecé a ganar, cuando no iba bien a mitad de año y nunca han perdido la sonrisa y por eso creo que este campeonato no lo he ganado yo solo, lo hemos ganado todo el equipo, porque yo sin ellos no soy nada. Lo ha ganado todo el círculo que me acompaña día a día para dar ese extra más, para estar ahí, para no perder la concentración', insistió un agradecido Pedro Acosta.

No obstante, Pedro Acosta reconoció: 'Ha habido muy buenos momentos este año, pero también los ha habido malos. No es tanto las caídas o salir atrás, ha sido más problemas físicos por haber crecido este año' y recordó cuando pasó la noche en el hospital de Assen, pero estaba fuerte.

'La caída de Austin también fue fuerte, pero me levanté rápido. Al final pasan las cosas tan rápido que no nos damos cuenta y ha sido el año que más he ganado. Como persona, he crecido mucho, como piloto también, pero creo que me ha ayudado más dar un pasito mental y centrarme en mi trabajo. Quizás por eso estoy tan pesado dando las gracias a mi equipo, pues ellos nunca han perdido la sonrisa, me han ayudado a sobreponerme, aunque fuera un fin de semana malo', explicó Acosta.

Pedro Acosta reconoció que su estilo sí que es, 'agresivo', pero aclaró: 'No creo que sea muy diferente a los demás, aunque cada uno tiene su método, su gente alrededor, pero una de las cosas que me ha ayudado a crecer este año ha sido la gente que no ha dejado que se me fueran los pies del suelo. Lo que me tenían que decir claro me lo han dicho y tener a alguien como Paco, que me tiene como un hijo desde los cinco años'.

'Es el año que más he ganado en lo deportivo y en lo personal, pero también es el año en el que más daño me he hecho y me ha compensado todo. Me han compensado las carreras de Assen y de Austin, el rajarme los labios todos los días entrenando, el acabar vomitando... Me ha compensado todo y es clave tener a alguien al lado que te digas las cosas claras. Lo bueno y lo malo', insistió rotundo y con claridad Pedro Acosta. EFE

