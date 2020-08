Activista con ELA: Trump intenta quitar el seguro de sanidad a millones

Washington, 18 ago (EFE).- El activista Ady Barkan, quien padece ELA, una enfermedad neurodegenerativa, hizo este martes una defensa de la sanidad pública universal y acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los republicanos de intentar arrebatar el seguro médico a millones de personas.

'Incluso durante esta crisis terrible, Donald Trump y los políticos republicanos están intentado arrebatar el seguro sanitario a millones de personas', dijo en un video Barkan, que habló a través de un ordenador.

'Con la amenaza existencial durante otros cuatro años de este presidente -siguió-, todos tenemos la profunda obligación de actuar, no solo de votar, sino de asegurarnos de que nuestros amigos, familia y vecinos votan también'.

Barkan se quejó de que Estados Unidos es el país más rico de la historia y que, sin embargo, no puede garantizar 'el más básico de los derechos humanos'.

'Debemos elegir a Joe Biden', instó el activista.

Tras conocer en 2016 que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Barkan se convirtió en activista a favor de la sanidad pública universal en EE.UU., lo que Biden rechaza.

En una entrevista con el diario The New York Times, publicada este martes, Barkan recordó que Biden no defiende la sanidad pública universal.

No obstante, 'muchos votantes demócratas están de acuerdo conmigo, como prueba el apoyo abrumador en las encuestas durante las primarias', aseguró Barkan, que en el proceso de primarias demócratas apoyó a la senadora Elizabeth Warren.

'Y la pandemia y la depresión han demostrado lo peligroso que es vincular el seguro al empleo. Aunque obviamente tenemos que trabajar para convencer al liderazgo del Partido Demócrata para cambiar su perspectiva de esto', subrayó.

Es el ala más progresista de la formación política la que defiende la sanidad pública gratuita, cuyo máximo defensor es el senador Bernie Sanders.

Los delegados de 57 estados y territorios de EE.UU. confirmaron esta noche a Biden para la nominación demócrata a la Presidencia, que él aceptará este jueves en el último día de la convención.

El evento transcurre de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus por primera vez en la historia. EFE