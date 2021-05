Activistas de varios países se unen en favor de la 'libertad' en Bruselas

Bruselas, 19 may (EFE).- Varias organizaciones de activistas por los derechos humanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ucrania, Irán, Siria, Tibet y de la etnia uigur se han unido en la plataforma ciudadana 'Together For Fredoom', con el objetivo de desvelar a todo el mundo los 'nexos' entre las 'dictaduras' de sus respectivos países.

Together For Freedom es 'una campaña ciudadana e internacional' que reúne a activistas por la libertad de países 'que están sufriendo la tiranía, ya sea de otros países o la de sus propios regímenes', explicó a Efe la coordinadora, Patricia Betancourt, presidenta de VenEuropa, en la rueda de prensa de presentación de la coalición celebrada este miércoles en Bruselas.

Betancourt argumentó que detrás de cada régimen hay 'similitudes', y que su sufrimiento es parte de una 'estrategia común', orquestada principalmente por China, Rusia e Irán.

En el acto estuvieron presentes representantes de organizaciones de uigures, ucranianos, cubanos, venezolanos, iraníes y nicaragüenses.

El responsable de medios de la Asociación de Uigures de Bélgica, Ekber Tursun, describió la represión que sufre esta minoría como un 'genocidio' por parte del gobierno chino.

'China está cometiendo crímenes contra nuestra gente', denunció, a la vez que pidió 'pasar a la acción' para salvar a más gente.

Por su parte, la fundadora de la ONG Promote Ukraine, Marta Barandiy, habló sobre la situación de sus compatriotas en Crimea, región ocupada por Rusia, donde, según la activista, las fuerzas rusas han asesinado y encarcelado a cientos de ucranianos.

Además, denunció que políticos europeos han afirmado que ambos países, Ucrania y Rusia, son 'responsables' de la situación, lo que, aseguró, es 'falso', ya que 'fue Rusia quien ocupó Crimea', a la vez que pidió que se unieran a ellos para 'parar al Kremlin'.

La representante de la Comunidad Nicaraguense, Alicia Sandino, denunció la situación que desde hace 3 años vive su país, donde el pueblo está siendo 'brutalmente reprimido', tras la revolución contra el gobierno 'cada vez más autocrático' de Daniel Ortega.

'Hacemos un llamado a la solidaridad ciudadana para luchar juntos por la libertad y democracia, espetó.

El representante de los opositores iraníes, presidente de la asociación Irán REF, Mehdi Nobari, por su parte, también denunció la situación de sus compatriotas desde la época del ayatolá Ruhollah Homeiní hasta el presente.

EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA

Por el lado cubano, la escritora y activista habanera, Zoe Valdés, pidió a la Unión Europea 'un bloqueo muchísimo más fuerte que el embargo americano' para el régimen 'castrocomunista' imperante en Cuba que 'agobie su tiranía'.

Los negocios de países europeos con Cuba, dijo, tienen como resultado 'el beneficio de esos dictadores, esos tiranos, la destrucción de países como Venezuela, por ejemplo, que le han chupado hasta el hueso'.

Betancourt, presidenta de la asociación de venezolanos VenEuropa aseguró que 'lo primero que tiene que hacer la Unión Europea', a la que acusó de ser 'cómplice', es 'reconocer que esto está pasando'.

'No puedes crear una democracia y ciudadanos libres si sabes que en el mundo no hay libertad', prosiguió, a la vez que pidió a las autoridades europeas que manifiesten su descontento cuando se reúnan con los líderes de sus países.

Los representantes de Together For Freedom anunciaron además que su intención es manifestarse cada mes contra la represión de sus países en Bruselas, 'la capital de Europa', y que la primera protesta será este jueves, 20 de mayo, coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba. EFE