Activistas protestan frente al Consejo Europeo por el 'ecocidio' del Amazonas

Bruselas, 24 jun (EFE).- Activistas de varias organizaciones climáticas se concentraron este jueves en la rotonda de Schuman de Bruselas, donde se sitúan las sedes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo en los que se está celebrando la cumbre de los líderes de la Unión Europea, para denunciar el 'ecocidio' que se está cometiendo en el Amazonas por varios incendios masivos.

Según argumentan las asociaciones, desde el mes de mayo se están sucediendo un 40 % más de incendios forestales en el Amazonas que en 2020, lo que consideran un 'ecocidio' ya que 'es una destrucción gratuita de la selva amazónica', y piden que se reconozca formalmente como delito en la legislación europea.

En ese sentido, otra de las consignas de los manifestantes es que no se ratifique el acuerdo UE-Mercosur porque piensan 'que eso solo va a empeorar la reforestación de la selva amazónica', subrayó el activista medioambiental Larry Moffet.

Los manifestantes portaron unas máscaras con la cara de la líder indígena amazónica Raoni, quien recientemente ha presentado una demanda ante la corte internacional contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por ecocidio.

El acuerdo de libre comercio UE-Mercosur fue firmado en 2019 por Bruselas y los países latinoamericanos de la organización, pero necesita de la ratificación de todos los Estados miembros, lo cual no está garantizado después de la negativa a hacerlo de algunos países como es el caso de Francia, que exige garantías de la protección del Amazonas.

Por otro lado, los manifestantes volvieron a escoger la emblemática rotonda de Schuman para pedir que el clima esté en la agenda de la Cumbre europea que se está celebrando estos días en la capital belga, la última antes de la COP 26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, que se celebrará en Glasgow (Escocia) el próximo octubre.

'Creemos que el clima debería estar en el orden del día de todas las reuniones del Consejo Europeo, porque el Parlamento Europeo ha declarado una emergencia climática y el Consejo tiene que responder a ello', afirmó Moffet.

Además, preguntado por la ley europea del clima, que el Parlamento Europeo ratificó este jueves, el activista consideró que 'no es suficiente para poner a Europa en la trayectoria de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados', aunque reconoció que es 'mejor una ley climática débil que ninguna ley climática'.

La manifestación fue organizada por las asociaciones Raise For Climate Bélgica, Stop Ecocide Bélgica y Espirito Mundo, con el apoyo de Extinction Rebellion Belgium, Planète Turquoise, Justice Climatique, Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés BXLRefugees, Youth and Teachers for Climate, activistas brasileños y miembros de Fridays for Future y Parents for Future de toda Europa. EFE