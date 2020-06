Activistas señalan fallos en investigación de muerte de médica trans mexicana

México, 24 jun (EFE).- Grupos de activistas trans denunciaron este miércoles en Ciudad de México una serie de inconsistencias en las investigaciones de la muerte de la médica trans María Elizabeth Montaño, reportada el 19 de junio.

El cuerpo de Montaño, quien trabajaba en el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS) y había desaparecido el 8 de junio, fue hallado hace cinco días por la Fiscalía de la Ciudad de México en una carretera cercana al poblado de Tres Marías, en el vecino estado de Morelos, sin signos de violencia y con sus pertenencias.

'Exigimos al Gobierno de la Ciudad de México y al del estado de Morelos el esclarecimiento de la muerte de María Elizabeth y el castigo a los responsables', dijo a medios Alexandra Rodríguez, coordinadora del Centro Cultural Jauría Trans.

Además llamaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ordene que todas las acciones gubernamentales en torno al caso se lleven a cabo 'desde una perspectiva de transfeminista y bajo el principio de la no discriminación'.

'Tenemos que esclarecer que le estaba pasando en su trabajo, con su familia y socialmente. Seguimos viendo que las personas trans seguimos siendo víctimas de suicidio, transfeminicidio y violencia y transfobia', dijo Rodríguez en entrevista con Efe.

Otra activista, Xiovana, señaló que tiempo atrás, cuando conoció a Montaño ella le contó que había dado a conocer en su lugar de trabajo que era mujer trans luego de que había vivido su transición en secreto y no quería vivir así: 'estaba orgullosa de quien era y de ser de la comunidad LGBT'.

ACTO DE MEMORIA

El acto 'Justicia para Elizabeth' ocurrió en la entrada del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la capital mexicana donde una docena de activistas trans se reunieron en un acto de memoria en honor a Montaño y lo hicieron, precisamente, en el lugar donde la médica trabajaba.

'La muerte de Elizabeth es un misterio. ¿Cómo es posible que una persona desaparecida por 10 días aparezca muerta al lado de una carretera rumbo a otro estado del país y que nos digan que tenía dos días fallecida ¿qué pasó en esos ocho días?', cuestionó a manera de respuesta Alexandra en entrevista con Efe.

También se preguntó qué tipo de investigación llevaron a cabo las autoridades durante los días que desapareció y por qué no intentaron rastrear su paradero por medio de su teléfono celular o el uso de tarjetas de crédito.

'Supuestamente existe una nota en la que Elizabeth se despide poniendo el caso de que tal vez fue una decisión propia (suicidio), pero si ese hubiera sido el caso tenemos que cuestionarlos cómo llegaron esa determinación para esclarecer su muerte', apuntó.

Pero para Alexandra, Elizabeth, quien era su amiga y frecuentaba, no dio señales de poder atentar contra su vida y en cambio dejó ver que presuntamente pudo ser un crimen de odio.

'(Sobre el posible suicidio) para nada, no y por eso estamos aquí, queremos respuestas y exigimos justicia, queremos saber que le pasó a Elizabeth, una gran representante de la salud pública. No aceptamos la explicación misteriosa de la carta y no vamos a quedarnos conformes con lo que nos digan', señaló.

De acuerdo con colectivos trans, María Elizabeth era médica, fotógrafa, defensora de la atención médica para personas LGBT, defensora de derechos humanos para personas trans y trabajaba en busca de un acceso a la salud para esa comunidad.

Al final del acto, algunos de los activistas hicieron pintas en la pared principal del Centro Médico con los mensajes '!Las vidas trans importan!', 'Doctora Elizabeth, en tu memoria resistimos' y pegaron algunos carteles con la imagen de Montaño.

Con al menos 117 asesinatos, la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) vivió uno de sus periodos más violentos en 2019, el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, según la organización Letra S.

Dentro de estos datos, 64 fueron transfeminicidios, es decir, el asesinato de mujeres trans, lo que representa casi el 55 % del total, seguidas de hombres homosexuales, con al menos 36 víctimas, el 31 % del total. EFE