Actor de la serie 'The Flash' es despedido por mensajes misóginos y racistas

Los Ángeles (EE.UU.), 8 jun (EFE).- El actor estadounidense Hartley Sawyer fue despedido de su papel en la serie de televisión 'The Flash', del universo de DC Cómics, después de que resurgieran varios mensajes racistas y misóginos de su cuenta de Twitter.

'Hartley Sawyer no regresará a la séptima temporada de 'The Flash'', dijeron este lunes los responsables de la producción en un comunicado dirigido a la prensa, en el que se asegura que no tolerarán 'mensajes despectivos contra ninguna raza, origen étnico, género u orientación sexual'.

'Ese tipo de comentarios son antiéticos y van en contra de nuestros valores y políticas', añadieron sobre Sawyer, que interpretaba al personaje de Ralph Dibny y su alter ego 'Elongated Man' en esta serie de las productoras Warner Bros. y Berlanti Production trasmitida por la cadena de cable CW.

Los antiguos tuits del actor de 35 años, que incluso se remontan a 2012, incluían frases como: 'lo único que me impide escribir cosas moderadamente racistas es que (el activista afroestadounidense) Al Sharpton no pararía de quejarse de mí'.

Otros hacían referencia a asaltos a mujeres: 'me violaría a mí mismo, como lo que pasa en las citas, para no tener que masturbarme'.

Los mensajes volvieron a tomar relevancia esta semana luego de que varios usuarios de Twitter llamaran la atención sobre famosos que consideran racistas, en el contexto de las protestas actuales en Estados Unidos luego de la muerte de afroamericanos a manos de policías, como el reciente fallecimiento de George Floyd.

Los tuits 'me rompieron el corazón y me hicieron enojar muchísimo, y son una señal del gran problema que tenemos en nuestro país', escribió, por su parte, el productor ejecutivo de la serie, Eric Wallace.

Wallace reafirmó su compromiso de 'traer un cambio permanente al ambiente de trabajo en 'The Flash''.

'Sí es un programa familiar, pero es para todas las familias. Para facilitar esto seguiremos buscando escritores, directores y actores negros de todos los sexos para que ayuden a contar las historias de 'The Flash'', añadió.

La serie, que comenzó a transmitirse en 2014, tiene precisamente como protagonista al personaje afroestadounidense Iris West-Allen, interpretado por la actriz Candice Patton.

Ante las críticas, Sawyer, quien entró al elenco de 'The Flash' en 2017 como un invitado especial y se convirtió en un personaje permanente el año siguiente, se disculpó en Instagram diciendo que está 'avergonzado de haber sido capaz de hacer esos horribles intentos de llamar la atención'.

'Lo lamento profundamente. Ese comportamiento no es aceptable', aseveró.

Después de asegurar que fue un 'intento de hacer humor', reconoció que esas fueron palabras que lanzó en aquel momento 'sin parar a pensar o reconocer el daño que podrían causar'.

'Hoy en día me doy cuenta (de su impacto)', terminó el actor, quien estuvo en ese papel por tres temporadas. EFE

