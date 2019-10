Actriz argentina celebra avance penal en Nicaragua hacia su supuesto violador

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- El gabinete jurídico de la actriz argentina Thelma Fardín aplaudió este miércoles la decisión de la justicia de Nicaragua de avanzar en la persecución penal contra el también actor Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado en 2009, durante una gira artística en ese país y cuando ella era menor de edad.

'Hoy estamos más cerca de la justicia', expresaron las abogadas Eilyn Cruz Rojas y Sabrina Cartabia Groba en un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter de la intérprete.

La Fiscalía de Nicaragua acusó este miércoles a Darthés de un delito de 'violación agravada' y solicitó su captura.

En el texto de las letradas, se destaca que en la investigación realizada a partir de la denuncia de Fardín se concluyó que, 'aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron de tal contundencia, que existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra el actor por el delito de violación.

En diciembre del año pasado, la actriz, rodeada de una multitud de compañeras de profesión, reveló en una conferencia de prensa que presentó una denuncia en Nicaragua contra Darthés, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en ese país con la novela 'Patito feo'.

'Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no', afirmó Fardín en un video divulgado de forma previa al encuentro de prensa con el colectivo Actrices Argentinas.

Según la intérprete, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45 y él era el único adulto del grupo de intérpretes.

El hecho conmocionó a Argentina y el actor afirmó en una entrevista que 'nunca' violó 'a nadie', sino que fue la actriz la que se le 'insinuó' y él le dijo 'que no'.

Darthés decidió entonces instalarse en Brasil, país en el que nació y donde reside en la actualidad.

'Thelma tuvo la valentía de hablar. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr justicia', afirmaron este miércoles sus abogadas, que consideran el avance del caso en Nicaragua 'un caso excepcional, ya que el 97 % de las denuncias por violación no prosperan mientras que solo el 1 % obtiene una condena'.

'Aun conociendo las bajas probabilidades de justicia, Thelma denunció: viajó a Nicaragua, realizó la denuncia penal, puso su cuerpo y su psiquis para las pericias, tuvo el valor de hablar públicamente y la sociedad la apoyó', añadieron las letradas.

En el comunicado, se denuncia la 'impunidad' respecto a este tipo de delitos, y se reprocha que 'romper el silencio tiene consecuencias negativas para quienes denuncian'.

'Aun cuando se sometan a todo lo que se les exige, son severamente juzgadas, revictimizadas y quedan fuera del sistema de justicia. El problema es sistémico', critican.

'Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes. La denuncia de Thelma se transformó en un reclamo colectivo que visibiliza nuestras experiencias de violencia. El caso de Thelma no es único ni excepcional. Ella es una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región, que sobreviven a la violencia sexual', sentencia el texto. EFE