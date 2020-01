Actriz española valora 'bofetadas' del cine mexicano a la academia de EEUU

Cartagena (Colombia), 30 ene (EFE).- La actriz española Maribel Verdú valoró este jueves en Cartagena de Indias el trabajo de los directores mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes considera que al ganar el Oscar han dado 'bofetadas a ese imperio' de la academia cinematográfica de EEUU.

Verdú, dos veces ganadora del Goya a mejor actriz, afirmó en la charla inaugural del XV Hay Festival de Cartagena que los mexicanos tienen un 'talento absolutamente especial'.

'Podemos ver las películas más estremecedoras, conmovedoras y de ciencia ficción, de guerra, de miedo y de lo que sea y aquí estamos ganando (el premio) Oscar', manifestó en su intervención, en la que tuvo como interlocutor al director del diario bogotano El Tiempo, Roberto Pombo.

La actriz, también ganadora del Premio Nacional de Cinematografía en España y el Ariel en México, señaló además que es muy difícil para alguien de afuera 'triunfar en Estados Unidos y que te consideren'.

MÉXICO SU SEGUNDA PATRIA

En su carrera México ha sido fundamental, en especial el haber sido dirigida por Cuarón y compartido set con Diego Luna y Gael García Bernal en 'Y tú mamá también' (2001), así como el trabajar con Del Toro.

'A mí México me cambió la vida, llega Alfonso Cuarón, 'Y Tú mamá también', y ahí mi vida cambia bastante, por lo menos en lo que yo quiero que cambie (...) 'Y tú mamá también' fue importantísima porque ahí me conoce todo el mundo, todo el mundo latinoamericano', reveló la actriz.

Verdú (Madrid, 1970) calificó su papel de malvada madrastra en 'Blancanieves', con el que ganó en 2012 su segundo Goya, como uno de sus favoritos, aunque confesó que solo participó de las grabaciones durante 15 días pese a que, según dijo, 'todo el mundo habló' de cómo se había inmiscuido en el personaje y había estudiado a varios directores.

En cambio, en 'Siete mesas de billar francés', donde interpretó a Ángela, reconoció que fue un 'papel dificilísimo' en el que tuvo que encarnar a 'una luchadora' que combate 'todas las vicisitudes que le pone la vida delante'.

FORMACIÓN EMPÍRICA

La española recordó que comenzó a trabajar cuando tenía trece años y participó en una teleserie española, tras la cual consiguió un papel protagónico en 'El año de las luces', donde fue dirigida por Fernando Trueba que fue la persona que muchos años después la recomendó a Cuarón para protagonizar 'Y tu mamá también'.

'Empecé a trabajar con 13 años, así que bastante terminé los estudios (...) y yo ya me sentía ahí que me tenía que ir, terminé el grado de escolar en un instituto, por las noches estudiaba, y empecé a trabajar y entonces no era lo de ahora, lo de escuelas, lo de arte dramático y cursos, estos los hago ahora de mayor', detalló.

Es por ello que afirma: 'mi escuela ha sido la vida, ha sido el cine, viajar por el mundo entero rodeada de personas que se han convertido en mi familia durante semanas o meses, puedo asegurar que he aprendido y sobre todo mi escuela es la literatura, que es la que me ha enseñado lo poco que sé'.

CERCANÍA CON LOS LIBROS

Verdú se considera una lectora asidua y eso lo refleja en sus redes sociales, en las que recomienda los libros que más le gustan.

En ese sentido espera aprovechar su estancia en Cartagena para conocer al escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que también participa en el Hay Festival, y hacer que le firme el ejemplar que compró de 'El olvido que seremos'.

'Ayer estuve en la Librería Nacional y aproveché para comprar el libro de Hector Abad, 'El Olvido que seremos', porque yo le leí hace muchos años y me he enterado que viene, quiero verle y que me lo firme', dijo entre aplausos del público que llenó el Teatro Adolfo Mejía para asistir a la conversación con Pombo.

Para concluir agregó: 'El de Héctor Abad yo creo que es el libro que más he regalado en mi vida'. EFE