Actriz mexicana Diana Bracho abraza el riesgo y presenta 'Inicio de sesión'

México, 6 ago (EFE).- El riesgo y la diferencia son dos características a los que la actriz mexicana Diana Bracho apunta a la hora de elegir un nuevo proyecto, es por eso que ahora se aventura a abrir la segunda temporada de 'Inicio de sesión', un proyecto innovador de teatro en el que la incertidumbre y la sorpresa estarán presente.

'No es un sucedáneo del teatro, no es 'en lugar de' una obra de teatro, es algo alternativo, una invitación al público teatrófilo para que presencien la primera lectura de una obra, una dirección sobre esa lectura y después un primer ensayo', explicó la actriz en una entrevista con Efe sobre el proyecto de Lobo Producciones.

La temporada consta de siete puestas en escena con obras inéditas y cortas de dramaturgos y directores reconocidos, de la que los actores no sabrán nada hasta momentos antes de su aparición con el público.

La primera se llevará a cabo el 7 de agosto a las 20.30 horas (01.30 hora GMT).

'El público va a tener acceso a algo que nunca ha visto, la gente está acostumbrada al teatro presencial donde la obra ya está montada y está todo puesto. Aquí van a presentar una lectura de dos actores que les acaban de entregar un texto', adelantó Bracho, quien recibirá una obra del director David Holguín y actuará al lado de Alberto Estrella.

Explica, además. que uno de los impulsos más grandes que la motivó a aceptar ser parte del proyecto fue la novedad y el riesgo que implica adentrarse a un proceso así frente a un público.

'A mí como actriz me encantan los riesgos, nunca he buscado proyectos facilitos o cosas que no me cuesten trabajo, siempre he brincado entre la angustia y el horror y entre un proyecto y otro. Para mí es un alimento tener un estímulo en donde realmente no sé a dónde voy pero tengo que sacar toda mi fuerza, todo lo que tengo', relató la actriz de 'Cuna de lobos' (1986).

Y asegura que una de las metáforas que la hace sentir este nuevo proyecto es el mismo que le genera cada puesta en escena que ha realizado en su amplia trayectoria.

'Cuando entro al escenario siento que voy caminando por una cuerda floja y tengo que cruzar y llegar al otro lado sin caerme y no tengo además red de protección, es una metáfora que me asalta antes de entrar a escena. Aquí es también entrar a lo desconocido pero la red es que es un ensayo, no es un proyecto terminado', aseveró.

Para las demás obras que se llevarán a cabo, estarán presentes actores como Ilse Salas y Daniel Giménez Cacho, Benny Ibarra con Humberto Busto, Cassandra Ciangherotti y Alberto Guerra, entre otros.

APOYO A LA CASA DEL ACTOR

Las ganancias de esta segunda temporada de 'Inicio de sesión' irán para La Casa del Actor, un espacio creado por Mario Moreno 'Cantinflas' en los años 40 para dar un hogar digno a los actores de la tercera edad, que en la actualidad atraviesa problemas económicos.

Esta situación emociona en demasía a la actriz, quien ya ha llevado acciones para beneficiar económicamente a este espacio, pues explicó que las condiciones de trabajo para los actores siempre son complicadas.

'Yo sabía que La Casa del Actor estaba en graves problemas económicos por una situación incómoda de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y tienen gastos enormes', dice, y añade que 'desgraciadamente en México los actores, estamos muy desprotegidos, no tenemos seguro social y los retiros son irrisorios', comentó.

NUEVA TELENOVELA

La actriz tiene claro que prefiere hacer una buena telenovela que una mala película, es por eso que regresará pronto a los sets de televisión para trabajar una vez más con el productor Juan Osorio, tras su participación en 'Mi marido tiene más familia'.

'No puedo decir mucho pero es un personajazo que ya sueño con él, ya la estoy viendo, estoy feliz', adelanta.

Además, quedó trunco un proyecto en el cine que espera retomar pronto, así como una obra de teatro que ella tradujo junto con Diego del Río del recientemente fallecido dramaturgo y amigo de la actriz Terrence McNally.

'Estamos en un momento de la vida en que no hay que planear, hay que vivir hay que disfrutar el día porque sino vamos a estar en la angustia', finalizó. EFE

