Adama Traoré: 'Nunca había jugado de lateral derecho'

Madrid, 23 jun (EFE).- Adama Traore, extremo del Wolverhampton inglés que debutó en la Eurocopa 2020 a los 77 minutos del partido contra Eslovaquia, reconoció que nunca había jugado como lateral derecho, pero que lo tuvo que hacer por un 'problemilla' de César Azpilicueta.

'Nunca había jugado de lateral derecho, pero Luis Enrique me dijo que había un problemilla con Azpilicueta y me dijo que iba a jugar ahí. Le he dicho que lo que el equipo necesite. Para ayudar al equipo lo que sea', afirmó a Telecinco.

Dijo que estaba 'muy contento' por la victoria, el pase y su estreno en el torneo. 'Era el resultado que todos esperábamos. En los partido anteriores el trabajo estaba ahí, pero el premio no estaba llegando', dijo Traoré, quien agradeció la ovación que le brindaron los aficionados cuando saltó al césped.

Adama Traore se mostró esperanzado para el encuentro de octavos ante Croacia: 'Confío en este equipo, en lo que el míster nos va a proponer. Ahora hay que descansar y preparar el partido. Tengo toda la confianza, daremos guerra y pasaramos a la siguiente fase, seguro'. EFE