Adams (COI): 'no hay motivos para que los Juegos no comiencen el 24 de julio'

Redacción Deportes, 3 mar (EFE).- Markn Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI) afirmó este martes que este organismo cree que 'no hay motivos para que los Juegos de Tokio 2020 no comiencen, como está previsto, el 24 de julio'.

'Me gustaría daros una buena historia, pero no hay motivos para que los Juegos no comiencen el 24 de julio, como está previsto', dijo a la prensa Adams en la sede del COI en Lausana (Suiza).

'Todos los consejos que recibimos de la ONU y la OMS son de tranquilidad. Ni siquiera de considera una pandemia. Estamos trabajando para que los Juegos comiencen el 24 de julio', dijo Adams.

'Los Juegos van a seguir adelante y empezarán el 24 de julio. Lo demás es especulación', agregó. EFE