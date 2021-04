Adelardo, nueva imagen del carné de socio del Atlético

Madrid, 19 abr (EFE).- El exfutbolista del Atlético de Madrid Adelardo Rodríguez, el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta rojiblanca con 553 encuentros jugados, será la imagen del carné de socio del club para la próxima temporada.

El centrocampista pacense, jugador del Atlético entre 1959 y 1976, con el que ganó diez títulos (tres Ligas, cinco Copas, una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental), rememoró su carrera de rojiblanco con motivo de este reconocimiento, en un vídeo publicado por el club en su web oficial.

Adelardo recordó su fichaje por el Atlético 'sin comerlo ni beberlo' cuando, con apenas 17 años, jugaba en Segunda con el Badajoz y se enfrentó al Atlético en un torneo amistoso por las fiestas de San Juan de la localidad pacense.

'Cuando terminó el partido se acercó un señor con un sombrero y una gabardina y me dijo que si quería jugar al fútbol en el Atlético. Fue a hablar con mi padre, le dijo que a mí me gustaba el fútbol, vinimos a Madrid y firmamos por el Atleti', explicó.

En su primer año ganó su primer título, la Copa del año 1960. 'Con 19 para 20 no me figuraba que íbamos a jugar una final de Copa contra un Real Madrid que era cinco veces campeón de Europa, y en el Bernabéu, no pensaba nadie que íbamos a ganar un título. Con fe, con esperanza y con todo lo que le echábamos al partido le ganamos esa final, y la de ese año y al siguiente que ganamos también la Copa, son lo partidos que quizás yo más recuerde', explicó.

Entre sus goles, Adelardo destacó el de la vuelta de semifinales de la Copa de Europa de 1974 en el Vicente Calderón, el duelo que siguió a la conocida como 'batalla de Glasgow' (0-0), y en el que el Atlético se impuso por 2-0, con goles de José Eulogio Gárate y uno del centrocampista pacense que cerró el marcador.

'Yo quizás el que más me acuerde fue en el Calderón contra el Celtic de Glasgow. Como he sido tranquilo, soy un hombre que no voy con prisas, esos goles de la tranquilidad, digo yo que tendrán que ver conmigo. Y de ese partido del Celtic me acuerdo', explicó.

Aunque el Atlético perdió aquella final europea ante el Bayern Múnich alemán, que igualó la final de Bruselas (1-1) y ganó en el desempate dos días después (4-0), el conjunto rojiblanco jugó la Copa Intercontinental por la renuncia del conjunto bávaro.

'Los alemanes no iban a argentina y fuimos nosotros, ante un Independiente que era campeón de Argentina, tenia un equipazo y fue un partido muy luchado, perdimos allí (1-0) y ganamos aquí (2-0). Quizás fue ese premio que no nos llevamos un poquito antes. La alegría era tan grande que no sé cómo me subieron para arriba con la copa, ha habido fotos en las que parecía una corrida de toros. Yo no era el torero, teníamos que haber sido los once', recordó Adelardo sobre esas imágenes que le retratan a hombros y con el trofeo.

El histórico futbolista pacense también tuvo un recuerdo para su excompañero Luis Aragonés, fallecido en 2014. 'Éramos amigos, vecinos, estábamos juntos siempre. En el barrio en el que vivíamos estábamos 4 ó 5 compañeros, siempre juntos, y éramos amigos más que jugadores o compañeros', explicó.

Adelardo será la imagen de los carnés que recibirán los aficionados del Atlético que son socios del club, algo que para el exjugador es 'un premio'.

'A la afición hay que estar siempre agradeciéndole lo que hace por el equipo y lo que mira por este club. Yo creo que los que lo vemos estamos siempre lo hacemos mirando por él... Es amor lo que yo he tenido por el club', finalizó Adelardo. EFE

1011340