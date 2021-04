Adi Hütter dejará el Eintracht y entrenará al Borussia M. próxima temporada

Berlín, 13 abr (EFE).- El austríaco Adi Hütter, actual entrenador del Eintracht Fráncfort, dejará su actual equipo para pasar la próxima temporada al banquillo del Borussia Mönchengladbach, informaron este martes los dos clubes.

'Nos alegramos de que Adi Hütter haya aceptado nuestra oferta. Para nuestro equipo es el mejor entrenador de cara a los retos que tendremos a partir del verano', dijo el director deportivo del Gladbach, Max Eberl.

Según un comunicado del Eintracht, Hütter informó la pasada noche a la cúpula del club sobre su decisión.

'No me he puesto las cosas fáciles. He tenido aquí tres años muy intensos y con éxitos que quiero culminar esta temporada con un gran resultado', aseguró Hütter en un comunicado del Eintracht.

El Gladbach buscaba entrenador desde hace varias semanas para suceder a Marco Rose, que pasará la próxima temporada al Borussia Dortmund.

La decisión de Hütter puede sorprender si se tiene en cuenta que mientras el Eintracht está en camino de clasificarse para la Liga de Campeones, el Gladbach está de momento incluso fuera de las casillas de la Liga Europa.

El Eintracht es actualmente cuarto en la Bundesliga, con siete puntos de ventaja sobre el quinto que es el Borussia Dortmund, y está siendo el mejor equipo de la segunda ronda del torneo.

El próximo sábado el Eintracht visita, precisamente, al Gladbach.EFE