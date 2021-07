Adian Lock, dirigir a España desde un hotel 'con retardo en el streaming'

Tokio, 27 jul (EFE).- El seleccionador femenino de hockey, el inglés Adrian Lock, espera la decisión de médicos y autoridades sanitarias sobre su caso para poder dejar el hotel donde está confinado desde hace tres días y desde el que ha dirigido los dos primeros partidos de España 'por streaming y con retardo entre la imagen y el audio'.

Lock, que pasó la covid-19 hace mes y medio tras tener síntomas después de la segunda dosis de la vacuna, dio positivo en un control rutinario de saliva en la Villa Olímpica el pasado día 25 y desde entonces permanece en cuarentena en una habitación de hotel en Tokio, de la que puede salir tres veces al día para recoger comida con un margen de una hora.

'Estoy bien. Sale positivo, pero realmente no tengo covid, tengo restos en el sistema, como el virus muerto que queda dentro y se detecta, pero no tengo la enfermedad, ni estoy contagioso', explicó a EFE en conversación telefónica al término de un día lleno de reuniones en remoto para preparar el tercer partido de su equipo, mañana contra Nueva Zelanda.

Tranquilo y animado, como es habitual pese al contratiempo, Lock espera que las gestiones con el COI y los médicos de Japón de la doctora Silvia Muñoz, que fue capitana de España y olímpica en Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, después de hablar con inmunólogos para entender su caso, den sus frutos para que las autoridades sanitarias le permitan salir del confinamiento.

'Hoy ha tenido una reunión con el COI y con los médicos de Japón para plantearlo a las autoridades sanitarias japonesas que tienen que tomar la decisión final. Lo lógico es que si están todos de acuerdo respecto a mi caso, que no tengo el virus y no contagio, haya una posibilidad de que salga de aquí. Pero como gran parte de la población de aquí no está de acuerdo con los Juegos entiendo que hay un aspecto político de imagen que quieren cuidar y que también puede influir. Yo tengo los dedos cruzados. Ojalá pueda salir y estar un poco más cerca del equipo en las condiciones que sea', confía.

Mientras tanto trabaja a diario con el grupo, con reuniones a distancia a las que ya está acostumbrado desde antes de la pandemia porque muchas veces las jugadoras están en ciudades distintas y también con la revisión de los otros partidos del torneo, al margen de haber dirigido el equipo en sus dos primeros choques contra Australia y Argentina, por 'streaming, con retardo'.

'Veo el partido en streaming y estamos en contacto con llamada abierta con los técnicos, solo que la imagen que más estabilidad me da en el streaming tiene más retraso. Escucho el partido primero y veo lo que está pasando como un minuto más tarde. Así lo que no puedo es trabajar minuto a minuto, yo veo una visión más completa de pases de juego y de lo que pasa en líneas generales para aportar desde ese punto de vista. Creo que estamos combinando muy bien los papeles y sacando lo mejor de cada uno para sacar lo mejor de la situación'. relata.

Y después de lo visto Lock está convencido de que sus jugadoras, pese a caer ante dos de los equipos mejores del mundo -Australia (3-1) y Argentina (3-0)- han demostrado que 'son capaces de jugar de tu a tu y de ganar' y 'van a estar unidas en el objetivo de competir', en un torneo donde los equipos son 'súper sólidos defensivamente y buscan penaltis'.

'Las chicas están preparadas, y con ganas de soltarse y poder disfrutar. Espero un poquito a favor en la portería. En cualquier momento la bola va a entrar. Estamos desplegando todo el juego de que cada una es capaz y estamos apunto. Espero que mañana los vamos a demostrar', auguró. EFE

omm/jad